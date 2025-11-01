En vivo
Vinculan al proceso a 'El Comandante' por homicidio de B-King y Dj Regio Clown en México

Vinculan al proceso a 'El Comandante' por homicidio de B-King y Dj Regio Clown en México

Alias “El Comandante” permanecerá en prisión preventiva por su presunta participación en el doble homicidio de los artistas colombianos.

B-King y Dj Regio Clown.
Fotos: Tomadas de Instagram.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que un juez de control del municipio de Chalco vinculó al proceso a Cristopher “N”, conocido con el alias de 'El Comandante', por su presunta participación en el asesinato de dos ciudadanos colombianos, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado 22 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

Durante la audiencia realizada este sábado primero de noviembre, tras analizar los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez ordenó medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúa la investigación complementaria.

Según las investigaciones, Cristopher “N” habría tenido un papel determinante en la ejecución del crimen, ya que, de acuerdo con la Fiscalía, coordinó y dirigió la fase de atracción de las víctimas, ganándose su confianza mediante engaños y manipulaciones. Esta estrategia habría permitido asegurar el resultado planeado por el grupo delictivo al que presuntamente pertenece.

La entidad explicó que el delito de homicidio calificado está contemplado en los artículos 241, 242 y 245 del Código Penal del Estado de México, y contempla penas que pueden alcanzar hasta 70 años de prisión.

Los artistas colombianos fueron encontrados sin vida en una vía rural de Cocotitlán, en el oriente del Estado de México. Los cuerpos presentaban señales de violencia, lo que llevó a las autoridades a considerar el caso como un homicidio calificado con agravantes de planeación y ejecución en grupo.

Con esta vinculación al proceso, las autoridades judiciales buscan avanzar en el esclarecimiento de este crimen que ha causado conmoción tanto en México como en Colombia. El caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre la presencia de redes delictivas internacionales en territorio mexicano en la que han sido detenidos seis mexicanos y diez extranjeros de una red criminal, presuntamente relacionada.

