Detienen a 16 personas por asesinatos de B-King y Dj Regio Clown, ¿y el autor intelectual?

Dieciséis personas, la mayoría extranjeras, fueron detenidas en México por su presunta relación con el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown, informaron este jueves autoridades locales.

El crimen estuvo relacionado con la "distribución y comercialización de narcóticos" en eventos donde aparecieron los músicos, informó la fiscalía del estado de México, donde los cadáveres de los músicos fueron hallados en septiembre pasado. Asimismo, se determinó que alias 'El Comandante' está entre los detenidos y es señalado de ser el autor intelectual de estos crímenes.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó un amplio operativo que permitió capturar a 16 personas vinculadas con el doble homicidio. Entre los arrestados hay ciudadanos de Colombia, Venezuela, Cuba y España. Las investigaciones establecen que el asesinato de los artistas está conectado con redes criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, entre ellas el “Tusi” o “Coca Channel”, así como a actividades de extorsión tipo “gota a gota” y secuestro.

Colombianos encontrados muertos en México Foto: Instagram regioclownn / bkingoficial

Las autoridades detallaron que los restos de los músicos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, dentro de bolsas de plástico. Peritos confirmaron que las víctimas murieron por heridas cortantes y punzantes. Posteriores pruebas forenses y de ADN confirmaron la identidad de Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (Dj Regio Clown), con el apoyo del Consulado de Colombia en México.



Las pesquisas llevaron a la identificación de un vehículo Mercedes Benz color plata, que habría sido utilizado por los músicos antes de su desaparición. Dicho automóvil fue hallado posteriormente en un taller del municipio de La Paz, donde se descubrió que sus características habían sido alteradas para despistar a las autoridades. En su interior se encontraron pruebas genéticas que vinculan el vehículo directamente con una de las víctimas.

Mercedes en que iban B-King y Regio Clown Foto: captura video X

Los primeros arrestos incluyeron a alias El Güero, El Muerto, Puga y Angélica Iraís “N”, implicados en la manipulación del vehículo y vinculados al homicidio de los artistas. Posteriormente, se identificó una red de origen extranjero —ligada a la empresa “Emprende Coin”— dedicada a la extorsión y préstamos ilegales, con conexiones directas a la llamada Unión Tepito. En esta fase del operativo fueron capturados cuatro ciudadanos colombianos, señalados también de tener vínculos con la fabricación y distribución de “Tusi” en la Ciudad de México.

La investigación permitió establecer que los artistas fueron atraídos a México para participar en eventos conocidos como Sin Censura, donde además de presentaciones musicales se comercializaban drogas de alto costo. Los conciertos eran organizados por promotores vinculados con alias El Pantera, supuesto líder criminal con intereses en la distribución de estupefacientes en estos espectáculos. Según testigos, el asesinato de Dj Regio Clown se habría ordenado porque este habría revelado información sobre la identidad del cabecilla.



Sí capturaron al autor intelectual

Las autoridades confirmaron que alias El Comandante, identificado como Cristopher “N”, fue quien ejecutó la orden de El Pantera. Engañó a los músicos bajo el pretexto de realizar un negocio y los condujo hacia una trampa donde finalmente fueron asesinados. Por estos hechos, El Comandante fue detenido y será procesado como coautor material del crimen.

Publicidad

La Fiscalía del Estado de México aseguró que las investigaciones continúan activas para capturar a El Pantera, quien habría ordenado los homicidios y posteriormente amenazado a los implicados para evitar delaciones. Las autoridades federales y estatales mantienen coordinación para esclarecer completamente los hechos. Los detenidos permanecerán bajo custodia judicial mientras avanza el proceso penal.