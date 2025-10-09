Dueño de Mercedes en que iban B-King y Regio Clown antes de ser asesinados rompió el silencio

El asesinato de los DJ colombianos B-King (Bayron Sánchez) y Regio Clown (Luis Herrera) ha generado conmoción tanto en Colombia como en México. Los cuerpos de ambos artistas fueron hallados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras varios días de desaparición.

Desde entonces, las autoridades mexicanas avanzan en la investigación y han capturado a cuatro personas presuntamente vinculadas con el doble homicidio: Angélica Irais N., Luis Alberto N., José Luis N. y Jaime N. Este último ha sido señalado como el propietario del Mercedes Benz en el que los colombianos fueron vistos por última vez antes de desaparecer.

Sin embargo, la defensa de Jaime N., encabezada por el abogado Ángel Carrera, sostiene que su cliente es inocente y que su detención fue injustificada. En declaraciones a El País México, el abogado afirmó que existen pruebas que demostrarían que todo se trata de una confusión.

Según explicó, el vehículo involucrado pertenecía originalmente a una empresa de pinturas en Puebla y, tras sufrir un accidente, fue entregado a la aseguradora Atlas. Posteriormente, el automóvil habría sido adquirido de forma legal por Jaime N., quien se dedica desde hace más de 20 años a la compra y reparación de vehículos. No obstante, el abogado asegura que su cliente vendió el Mercedes Benz en mayo de este año.



Mercedes en que iban B-King y Regio Clown Foto: captura video X

Aunque aún no se ha encontrado el documento de responsiva que formaliza la venta, Carrera afirmó que existen registros del comprador. No pudo presentar esta evidencia durante la primera audiencia, pero aseguró que lo hará durante la etapa de investigación complementaria.

De acuerdo con el relato de la defensa, Jaime N. fue arrestado el 27 de septiembre en Nezahualcóyotl, cuando regresaba de un viaje familiar a Acapulco junto con su esposa e hijos. Según denunció la familia, fueron interceptados por al menos seis camionetas con hombres encapuchados y armados cerca de su vivienda.

Dos días después, el 29 de septiembre, Jaime N. habría sido liberado y posteriormente reaprehendido. Sin embargo, su abogado sostiene que en realidad nunca fue puesto en libertad. Asegura que las autoridades registraron dos detenciones distintas en el Registro Nacional para simular el cumplimiento de los plazos constitucionales del proceso penal.

