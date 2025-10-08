Familia de B King publica duro comunicado por entrevistas sobre él: "Buscan visibilidad"

La familia de B King publicó este miércoles un duro comunicado vía Instagram en el que expresan su inconformismo con varias de las entrevistas que han salido al aire en el país luego del brutal asesinato del cantante junto a Regio Clown en México.

De acuerdo con la mamá y hermana de B King, hay detalles de esas entrevistas que "no son ciertas" y que, por ende, les ha hecho mucho daño escuchar declaraciones que consideran ellas como "falsas".

"Como madre y hermana acudimos a los medios de comunicación para pedir, de manera respetuosa, que no se permita que la memoria de Bayron sea usada como herramienta para intereses ajenos al respeto, la verdad o el duelo. Algunas entrevistas recientes, difundida ampliamente, han sido muy difíciles de ver para nosotras, especialmente cuando se presentan afirmaciones que desdibujan quien fue Bayron en vida o que buscan visibilidad personas instrumentalizando la noticia de su muerte", dice un aparte del comunicado.

A su vez, las mujeres afirmaron que personas, "desde vínculos ya lejanos", "intentan apropiarse de su historia para contarla desde miradas ajenas al presente".

"Bayron era noble, resiliente y autentico. Quienes lo acompañaron de verdad en sus últimos momentos conocen la persona que era.

Finalmente, informaron que entablaron una solicitud formal ante la Fiscalía para conocer sí existen investigaciones en curso en Colombia relacionadas con los hechos que rodearon la muerte de B King.

"Debe ser la Fiscalía quien adelante las verificaciones necesarias y determine la verdad de los hechos", enfatizaron.

Hay que recordar que días después de la muerte de B King una de las personas que ha sido entrevistada por varios medios ha sido su exesposa Marcela Reyes, quien con el hecho ha sido señalada de estar relacionada con su fallecimientos tras amenazas de ella contra el cantante en el pasado.

Lea el comunicado aquí: