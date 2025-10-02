Madre de B King revela detalles sobre crimen: "Regio Clown tenía muchos problemas allá"

Las investigaciones por el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Herrera, alias Regio Clown, en México, siguen revelando nuevas pistas que apuntan a un entramado de problemas previos y posibles vínculos con redes criminales.

Ambos fueron ultimados en el Estado de México y fueron vistos por última vez a las afueras de un gimnasio en el exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México, en un crimen que dejó un letrero firmado por un grupo delincuencial, donde se acusaba a las víctimas de ser “chapulines”, un término utilizado por las mafias para señalar a los desleales.

La madre de B King, Adriana Salazar, en el pódcast Más allá del silencio, reveló detalles que refuerzan la hipótesis de que su hijo pudo haber sido víctima de una trampa.

Según relató, Bayron apenas conoció a Regio Clown en ese viaje, cuando el DJ lo recogió en el aeropuerto. “No lo conocía, nunca jamás. Ya cuando él llega, Regio lo recoge en el aeropuerto y ya se conocen”, aseguró.



Por eso, la familia cuestiona por qué el artista de música electrónica se interesó en llevar a B-King a un evento en México para celebrar la independencia, siendo él un cantante de reguetón.

Habla mamá de B King, colombiano hallado sin vida en México: "La envidia y la maldad" Foto: redes sociales

En medio de su dolor, Adriana confesó que, desde que supo que su hijo viajaría en compañía de Regio Clown tuvo un mal presentimiento. “Cuando yo vi a Regio, sentí algo… como que no me gustó mucho”, dijo.

Tras el crimen, la familia empezó a conocer versiones en México que aseguraban que Herrera ya había tenido problemas delicados, incluso un intento de secuestro. “Nos empezaron a decir que sí, que Regio tenía muchos problemas allá, que ya lo habían intentado una vez secuestrar y lo habían soltado”, contó.

Publicidad

Luego de conocer la noticia del crimen, la madre del cantante aseguró que cuando llegó a México le mostraron en un computador las fotografías del cuerpo de su hijo, con las cuales, lamentablemente, lo reconoció por sus tatuajes.

"Ya me lo entregaron. Ya después, nos fuimos para un pueblo, que es del Estado de México y ahí estaba el cuerpo de él. Me lo entregaron en una bolsa descuartizado”.

B-King // Foto: Instagram @bkingoficial

La familia de B-King teme que su invitación a México haya sido un señuelo. Estefanía Agudelo, hermana del artista, declaró: “Son muchas cosas inconclusas, como que era un festival de electrónica y mi hermano cantaba reguetón. Uno en este dolor piensa muchas cosas (…) la verdad, si creemos que pudo haber sido una trampa”.

Publicidad

Mientras tanto, la justicia mexicana mantiene varias líneas de investigación abiertas. Lo cierto es que, entre rumores de narcotráfico, advertencias previas y un crimen ejecutado con sevicia, la muerte de los dos artistas colombianos sigue marcada por la incertidumbre.

Para la familia de B-King, la única certeza es que su hijo “estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, atrapado en los problemas que presuntamente vinculan a Regio Clown.