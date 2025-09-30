Esto encontraron en casa donde hallaron carro que transportó a B King y Regio Clown

Continua la investigación por el asesinato de los artistas colombianos B King y Regio Clown en territorio mexicano en el mes de septiembre. De acuerdo con la versión preliminar, el hecho estaría relacionado a “un ajuste de cuentas” por tráfico de estupefacientes, pero autoridades hallaron casa donde encontraron el Mercedes que los transportó y lo que encontraron no se lo esperaban.

La vivienda fue encontrada en el municipio de Tepetlaoxto, allí, llegaron autoridades mexicanas a verificar la vivienda y se encontró el predio en donde escondieron el vehículo que transportó a los dos colombianos antes de sus muertes.

Encontraron el carro, una camioneta y una moto de bajo cilindraje, además el caso del conductor de la motocicleta se encontraba sobre el tanque, mientras que el Mercedes no contaba con placas de circulación y con vidrios polarizados, según revelaron en Noticias Caracol.

Detalles sobre la desaparición de B King y Regio Clown Foto: Instagram @@bkingoficial, @regioclownn

Vivienda fue investigada antes por un feminicidio

De acuerdo con el reporte de las autoridades, este inmueble fue investigado en 2020 y, en ese momento, contaba con lujos por parte de una familia que se dedicaba a actividades delictivas como robo, extorsión, estafa y narcomenudeo, y servía como refugio para los delincuentes.



Lo curioso es que, en ese momento, se conoció de la investigación de un feminicidio que se llevó a cabo en esta vivienda en donde el cuerpo de la joven fue abandonado, incluso, con una cruz puesta en donde los delincuentes ponían flores.

El nuevo propietario de la vivienda se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades, esto para determinar por qué tenía el vehículo en su poder y qué relación tendría con la muerte de los dos artistas colombianos.

Cabe recordar que, según autoridades, el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas a la distribución de tusi en discotecas, en donde ellos habrían tenido relación en este tráfico de estupefacientes.