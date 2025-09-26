En vivo
Detienen en México a Angie Miller: estaría relacionada con el asesinato de B-King y Regio Clown

La mujer, que había sido reportada como desaparecida, fue arrestada en México por su presunta participación en el asesinato de los artistas urbanos colombianos.

Angie Miller, pareja de B King
Foto: IG; @bkingoficial - @soyangiemilleroficial_
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

La actriz y cantante venezolana Angie Miller fue detenida en México por su presunta participación en el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown.

La captura se realizó el 23 de septiembre, alrededor de las 8:15 p.m., en la colonia Valle de los Pinos, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. La diligencia estuvo a cargo de la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México y contó con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Miller, quien se había reportado como desaparecida días atrás, permanece bajo custodia mientras avanza la investigación. Según las autoridades, la venezolana es señalada como posible implicada en el crimen que conmocionó a la comunidad artística.

Detienen a Angie Miller

Los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron hallados sin vida y el 22 de septiembre fueron identificados oficialmente por sus familiares.

En desarrollo...

