La novia de B-King se despidió con un emotivo mensaje: "Te voy a querer siempre, mi King"

Colombia continúa estremecida luego de que se confirmara la muerte de Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King, y de Jorge Luis Herrera, también llamado DJ Regio Clown. Ambos fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, México, en un caso que ha generado gran conmoción tanto en Colombia como en el país azteca.

En medio de las múltiples versiones que han circulado sobre las razones de este crimen, también ha salido a la luz parte de la vida privada de B-King. El artista había tenido una relación con la reconocida DJ Marcela Reyes, pero intentó siempre mantener en reserva su vida sentimental.

Sin embargo, tras conocerse la trágica noticia, la modelo venezolana Angie Miller reveló públicamente que sostenía una relación con el reguetonero, tras de difundir mensajes y videos en sus redes sociales en los que pedía justicia y expresaba su dolor.



Nuevo amor de B-King se despide en redes sociales

Tras confirmarse la muerte de Bayron Sánchez, la modelo venezolana, Angie Miller publicó un mensaje en el que reflejaba toda su tristeza. En su cuenta de Instagram, @soyangiemilleroficial\_, compartió videos y fotografías que dejaron en evidencia que su vínculo con el artista iba más allá de una simple amistad.

Pareja de B King se despide Foto: IG: @soyangiemilleroficial_

En una de sus historias, la modelo publicó una imagen en la que aparece abrazada con B-King, acompañada de un mensaje cargado de sentimiento: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera que estés te llevaré conmigo, estoy con tu familia y su dolor”.

Además, en otro de sus mensajes expresó su indignación tras la noticia del asesinato, dirigiendo palabras fuertes contra México: “Hoy odio México más que a mi vida”, escribió la venezolana.

Se despide pareja de B King Foto: IG: @soyangiemilleroficial_

Videos en la cama confirmarían relación con B-King

Una serie de grabaciones difundidas desde el perfil de Miller reforzaron la idea de que la relación entre ella y el reguetonero era sólida y personal. En varios de estos videos, ambos aparecen compartiendo momentos privados, incluidos instantes en los que se les ve acostados en la cama, expresándose cariño y afecto.

En uno de esos clips, la modelo escribió: “El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria”. En la misma publicación confirmó sus sentimientos por el artista: “Te voy a querer siempre, Bayron”.

Estos mensajes, sumados al impacto de la noticia, han puesto a Miller en el centro de la atención mediática, convirtiéndose en una de las voces que más ha mostrado el vacío que deja la partida de B-King, mientras las autoridades mexicanas avanzan en la investigación de este crimen que aún genera interrogantes.