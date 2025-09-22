Marcela Reyes tras el hallazgo de su exesposo B King en México: "Estoy devastada"

La DJ y empresaria Marcela Reyes expresó lo devastada que se encuentra tras confirmarse el hallazgo sin vida de su exesposo, el reguetonero Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, en México. A través de sus redes sociales, la artista manifestó el profundo dolor que enfrenta y elevó un mensaje de despedida.

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada (…) Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”, escribió en Instagram.

No obstante, antes de que se confirmara la trágica noticia, Reyes había publicado un comunicado oficial en el que se desligó de cualquier responsabilidad en torno al caso y rechazó versiones mediáticas que la vinculaban con la desaparición, también a propósito de un video que publicó el mismo Sánchez en mayo, hablando de amenazas en su contra. Incluso, reveló que personas cercanas a su expareja habían tratado de contactarlo en medio de esas tensiones, lo que aumentó las sospechas sobre los riesgos que enfrentaba.

Ante estas versiones, fue que la artista hizo la aclaración, a través de sus abogados. “Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge (…) Rechazamos el tratamiento amarillista que desvía la atención de lo esencial y afecta la honra y el buen nombre de Marcela”, señalaba el comunicado emitido por Grupo Medellín.



Los cuerpos de B King, de 31 años, y de Regio Clown, de 35, fueron encontrados el 17 de septiembre en las goteras de Ciudad de México, un día después de su desaparición, pero solo fueron identificados el lunes 22 en la mañana gracias a los tatuajes que ambos portaban.

En meses recientes, B King también había admitido que conocía a alias ‘Fritanga’, capo vinculado al Clan del Golfo hoy preso en Colombia. Esto teniendo en cuenta que el artista es sobrino de la primera de sus esposas.