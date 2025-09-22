Revelan la última ubicación de celulares de B-King y Dj Regio Clown: se iban a encontrar con alguien

Este lunes, 22 de septiembre, las autoridades mexicanas confirmaron que, tras días de búsqueda, hallaron los cuerpos de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Dj Regio Clown; ambos fueron reportados como desaparecidos en México luego de que no respondieran mensajes ni llamadas.

Juan Camilo Gallego, mánager de B King y coequipero de Regio Clown, habló en Blu Radio y dio detalles sobre esta extraña desaparición. Contó la cronología de los hechos y desmintió rumores, incluyendo la afirmación del presidente Gustavo Petro de que habían estado en Sonora, México, lo cual dijo que es "totalmente" falso, ya que solo estuvieron en Ciudad de México.



Esta es la última ubicación de los celulares de los colombianos en México

El mánager reveló una de las pistas más concretas obtenidas hasta este momento: el último punto de ubicación registrado por los dispositivos móviles de B King y Dj Regio. Según afirmó, sí lograron acceder a esa información.

“Sí. la última ubicación registró cerca de Polancos, a 45 minutos”, puntualizó.

El último mensaje que envió el artista colombiano King B antes de ser hallado sin vida en México Foto: redes sociales

Cronología de la desaparición desde Polanco: se iban a encontrar con dos personas

Gallego relató que B King y Regio Clown desaparecieron después de salir del gimnasio Polanco. El mánager había llegado a México con B King el 11 de septiembre. El martes 16 de septiembre, los artistas fueron a entrenar "a eso de las 12:30 de la tarde más o menos".



De hecho, los dos "publicaron (historias) haciendo ejercicio muy felices; las fotos y los videos estaban en las redes sociales", de acuerdo con el mánager.

La última comunicación que Juan Camilo tuvo con B King fue aproximadamente a las 4:36 de la tarde, a través de un mensaje de texto donde el cantante le indicaba que iba a almorzar con dos personas y luego lo recogería más tarde para una cita con empresarios.

Sin embargo, Gallego no aseguró si los artistas siquiera llegaron al almuerzo. Enfatizó que lo único que se sabe con certeza es que "ellos se desaparecen después de que salen del gimnasio".

Y es que recalcó que la última ubicación conocida de los celulares se registró posteriormente, cerca de Polanco, exactamente a 45 minutos de distancia del lugar.

Sobre las hipótesis del caso, comentó que, basado en las vivencias y comentarios que ha escuchado en México durante sus días allí, podría ser un presunto secuestro, pero aclaró que todo está en investigación.

“Me cuentan que los secuestros, esto, es un negocio que tienen acá. Entonces quiero pensar que es un secuestro y que lo tienen y que no nos han querido decir nada como por presionar cualquier cosa”, dijo antes de conocerse que los habían encontrado muertos.