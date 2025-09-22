Caso B-King y Dj Regio Clown: los atroces detalles que tendrían los cuerpos de los cantantes

El mundo musical se vio sorprendido por las muertes de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Dj Regio Clown, en territorio mexicano.

Este lunes, 22 de septiembre, las autoridades de México confirmaron que, los cuerpos hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, corresponden a los colombianos, luego de una serie de pruebas para cotejar información y así dar con sus identidades.

“Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas localizadas en Cocotitlán”, indicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en su informe.



¿Los desmembraron?

De acuerdo con el periodista Felipe Barrera Jaramillo en diálogo con Voz Populi de Blu Radio, hay varios detalles atroces que tendrían los cuerpos de los artistas colombianos. El primero es que habrían sido encontrados desmembrados.

"Se advierte que los cuerpos están desmembrados, aunque hay que señalar que el reporte oficial, la conferencia de prensa, se dará a conocer en las próximas horas para dar a conocer los pormenores del secuestro y también el homicidio de los dos artistas colombianos", detalló el periodista en Voz Populi.



En este lugar encontraron a B-King y Dj Regio Clown muertos Foto: suministrada

Los cuerpos tendrían un mensaje

En ese sentido, Barrera también detalló que los cuerpos de B-King y Dj Regio Clown tendrían un mensaje, el cual habría sido escrito por parte de un temible grupo ilegal que opera en territorio mexicano: 'La Familia Michoacana'.

"Lo cierto es que fueron encontrados sin vida y aparentemente sus cuerpos desmembrados con un mensaje, un mensaje del grupo delictivo La Familia Michoacana, un grupo muy peligroso que opera en varias regiones de la República Mexicana", agregó el periodista.

De hecho, desde ese país manejan la hipótesis de que todo se trataría de una ajuste de cuentas y por esos los colombianos habrían sido asesinados. Vale recordar que la Fiscalía de México comenzó una investigación por homicidio.