El último video de colombiano B-king antes de ser encontrado sin vida en México

Tras conocerse la muerte del artista colombiano Bayron Sánchez, conocido en la industria como B-King, las autoridades de México avanzan en la investigación para conocer qué sucedió y cuál fue el motivo de su deceso, como primera hipótesis de un posible homicidio.

“La Fiscalía CDMX y la CBP capitalina reiteran su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes, a fin de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”, informaron a través de un comunicado.

B-King // Foto: Instagram @bkingoficial

Revelan último video de B-King en México

Fue seis días antes de confirmarse su muerte, es decir, el 16 de septiembre -día en el que desapareció- cuando se vio el último video del artista colombiano en territorio mexicano antes de su desaparición y posterior muerte.

A través de su cuenta de Instagram, el colombiano acaba de terminar su show y recibía felicitaciones de varias personas en el camerino; allí, se ve acompañado de algunas mujeres y hombres los cuales son parte de la investigación, pues fueron los últimos que compartieron con el pereirano.



“Rompiendo en México, en el DF. La energía al 100 %. Me siento contento y agradecido, vamos a romper en nombre de Dios y Jesús”, fueron las palabras del artista colombiano en dicho video.

Palabras que, además, han sido replicadas por sus seguidores en redes sociales como sus últimas palabras antes de perder la vida en territorio mexicano tras su último show en el país centroamericano.

¿Por qué el artista se encontraba en México?

Viajó hasta Ciudad de México para expandir su mercado como artistas, pues en Colombia ya había conquistado un público amplío por sus diferentes shows en clubes nocturnos del país.

Pero luego desapareció sin dejar rastro hasta que este 22 de septiembre la Fiscalía local confirmó su muerte. Por ahora, todo se encuentra en manos de las autoridades para determinar qué sucedió con él en DF.