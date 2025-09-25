Desapareció novia de B-King en México: un día después de confirmarse su muerte

Nuevos detalles en torno al caso de los colombianos asesinados en México se conocieron este jueves, 25 de septiembre; ahora, la Fiscalía General de dicho país reportó la desaparición de Angélica Yetsey Torrini, conocida en redes como Angie Miller, la novia del colombiano B-King en Ciudad de México.

A través de un cartel de búsqueda, la Fiscalía detalló que se desapareció el 23 de septiembre de 2025 en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México, es decir, un día después de que confirmaran la muerte del artista colombiano y de su amiga a manos de grupos ilegales, según versiones adelantadas por las autoridades.

La mujer venezolana, de 29 años, fue una de las últimas personas que compartió al lado del colombiano en México. Según fuentes a Blu Radio, inicialmente no se conocía algún tipo de desaparición, pero no sabían de ella hace más de 30 hasta que, finalmente, las autoridades confirmaron este hecho.

De hecho, su último video en redes sociales fue al lado del colombiano B-King en donde aseguraba que “era su favorito”. Las autoridades han pedido dar información y si esto estuviese relacionado con él, o sería un caso ajeno esperando que aparezca lo más pronto posible. Pero no descartan que podría estar vinculada a todo el caso y también los criminales que le quitaron la vida a los dos colombianos.



En esto va el caso de los colombianos

Lo último que se conoció en torno a esta investigación, fue un video de un carro en donde se movilizaban los colombianos antes de ser reportados como desaparecidos en México.

El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, descartó un simple hecho de violencia, sino que este sería un crimen por encima de la categoría común.

Por su parte, en redes sociales se ha viralizado un video que muestra el lugar donde fueron hallados los artistas colombianos. En el video se puede observar a las autoridades haciendo las respetivas investigaciones.