Revelan video del carro en que iban B-King y Regio Clown antes de ser encontrados sin vida

Revelan video del carro en que iban B-King y Regio Clown antes de ser encontrados sin vida

El hallazgo de un video aporta nuevas pistas sobre el recorrido de los músicos colombianos antes de su asesinato en México.

video del carro en que iban B-King y Regio Clown
video del carro en que iban B-King y Regio Clown
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

La investigación por el homicidio de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Dj Regio Clown, registró un nuevo avance luego de que saliera a la luz un video que mostraría el carro en el que ambos se desplazaron horas antes de ser reportados como desaparecidos en Ciudad de México.

Los dos músicos habían sido vistos por última vez el 14 de septiembre en la zona de Polanco, desde donde, según versiones entregadas por su mánager en diálogo con Blu Radio, se dirigían a un encuentro al que habrían sido citados. El lunes 22 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que los cuerpos hallados en el municipio de Cocotitlán correspondían a los jóvenes artistas colombianos.

El video, material difundido por el periodista mexicano Carlos Jiménez, muestra un Mercedes Benz de placas no visibles circulando por calles de la capital. En la parte trasera del vehículo se alcanzan a distinguir dos personas con las ventanas abiertas, lo que ha generado la hipótesis de que podrían ser los intérpretes colombianos.

De acuerdo con las investigaciones, el recorrido del carro habría iniciado en Miguel Hidalgo, continuado hacia Iztapalapa y finalmente llegado al Estado de México, donde se perpetró el crimen.

Las últimas conversaciones de B King y Regio Clown

Además, se conocieron supuestos chats que indicarían que B-King y Regio Clown tenían pactada una reunión con dos hombres identificados con los alias de 'Mariano' y 'El comandante'. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad ni el paradero de estas personas.

