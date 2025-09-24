Hermana de B King, colombiano hallado sin vida en México, rompe el silencio: "Que no haya rencor"

La muerte de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Dj Regio Clown, en territorio mexicano, conmocionó a la comunidad.

Ambos músicos habían sido reportados como desaparecidos el 14 de septiembre en Ciudad de México. Tras días de búsqueda, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el lunes 22 de septiembre que los cuerpos localizados en el municipio de Cocotitlán correspondían a los dos artistas.

El último rastro de los colombianos los ubicaba en la zona de Polanco, donde según contó su manager en Mañanas Blu con Néstor Morales, se dirigían a una reunión para la cual les habían enviado un vehículo a recogerlos.

“Chapulines": la oscura clave detrás de la muerte de B King y Regio Clown en México Foto: redes sociales

Según lo revelado por el periodista Felipe Barrera Jaramillo en Voz Populi de Blu Radio, los cuerpos habrían sido encontrados desmembrados junto a una nota, presuntamente firmada por 'La Familia Michoacana', un peligroso grupo delictivo que opera en la zona.



Este texto señalaba a los artistas como "chapulines y expendedores", reforzando la hipótesis inicial manejada desde México de que el doble homicidio podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Además, la tragedia escaló cuando el 23 de septiembre se conoció el hallazgo de un tercer cuerpo en la misma zona, que correspondería a Dayron Paredes Gamboa, un músico venezolano reportado como desaparecido.

El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, afirmó en Blu Radio que este hecho "es mucho más que un simple crimen", dada la complejidad de la estructura criminal involucrada.

Publicidad

El cónsul manifestó sus dudas sobre la teoría del microtráfico, señalando que la región donde ocurrieron los hechos es históricamente un territorio en disputa de organizaciones criminales con nexos internacionales.



Mensaje de la hermana de B King

A través de sus historias en redes sociales, Stefanía Agudelo, hermana de B King, rompió el silencio y dio un emotivo mensaje sobre lo sucedido.

"Hoy, con profundo dolor, compartimos que Byron ya no se encuentra con nosotros en esta tierra, pero sí con la certeza de que está en la presencia de Dios, en un lugar de paz infinita. Mi hermano fue un ser noble, respetuoso y lleno de bondad, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí ya tender la mano cuando alguien lo necesitaba", señaló.

Además, añadió que: "Ese será el legado de Byron. Nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes".

Publicidad

Finalmente, compartió un mensaje de parte de su familia donde señala que "no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor".

Hermana de B King, colombiano hallado sin vida en México, rompe el silencio

Hermana de B King, colombiano hallado sin vida en México, rompe el silencio