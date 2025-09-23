Revelan video de autoridades en lugar donde encontraron cuerpos de B King y Regio Clown en México

Sigue la conmoción por el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Byron Sánchez, conocido artísticamente como B King, de 31 años, y su colega Jorge Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, de 35 años, que habían sido reportados como desaparecidos tras una gira musical en México.

El último rastro de los artistas se registró el pasado 16 de septiembre en Polanco, un barrio ubicado en la Ciudad de México. Según el testimonio de su manager en Mañanas Blu con Néstor Morales, los artistas desaparecieron después de salir de un gimnasio e indicar que iban a almorzar con dos personas.

Tan solo un día después, el 17 de septiembre, las autoridades mexicanas encontraron dos cadáveres en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Dicha ubicación se encuentra a más de 50 kilómetros al sureste del punto donde fueron vistos por última vez.

Esta sería la causa por la que presuntamente hombres acabaron con la vida de B-King y Dj Regio Clown Foto: redes sociales

La confirmación de la muerte se dio a conocer el este lunes 22 de septiembre, una vez que familiares de Byron Sánchez lograron reconocer e identificar su cuerpo.



El hecho generó una inmediata reacción. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había solicitado la colaboración de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizar a los artistas. Tras la confirmación de los asesinatos, Petro condenó el crimen, atribuyendo las muertes a una falla en la política antidrogas en el país norteamericano.

Las autoridades mexicanas como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, prometieron una “investigación exhaustiva” para esclarecer el doble homicidio.

Sin embargo, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, descartó que se trate de un simple acto de violencia, afirmando que el crimen "supera la categoría de un crimen común". Molano enfatizó que la evidencia sugiere la participación de una "estructura de alta complejidad".

Por su parte, en redes sociales se ha viralizado un video que muestra el lugar donde fueron hallados los artistas colombianos. En el video se puede observar a las autoridades haciendo las respetivas investigaciones.

