Exequias de B-King, cantante asesinado en México junto a Regio Clown, serán este jueves en Medellín

A casi 15 días de ser hallado asesinado en México, el cadáver del artista Byron Sánchez, conocido como B-King, llega este miércoles a Medellín donde su familia adelantará las exequias.

Al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, en un vuelo comercial, llegará procedente de México el cadáver del artista B- King, luego de ser hallado muerto junto al DJ también colombiano Regio Clown, el 17 de septiembre pasado en el municipio de Cocotitlán.

Posteriormente en un servicio de una funeraria será trasladado a Medellín, donde se hará una velación privada, donde estarán familiares y amigos cercanos, y posteriormente sus exequias se adelantarán en el Cementerio Campos de Paz en la comuna de Guayabal.

Hay que recordar que avanza por parte de la Fiscalía de México la investigación por el asesinato de los artistas colombianos, un posible vínculo con el crimen organizado, específicamente el Cártel de la Familia Michoacana, aunque de acuerdo con la versión preliminar, el hecho estaría relacionado a “un ajuste de cuentas” por tráfico de estupefacientes, especialmente Tusi en discotecas.



Las autoridades mexicanas aseguraron que hicieron una visita a una casa en el municipio de Texcoco, una lujosa propiedad de 2.000 metros, que habría estado directamente relacionada con los momentos previos a la tragedia de los artistas colombianos.

Allí encontraron un vehículo Mercedes que según las cámaras de seguridad, transportó a B- King y Regio Clown tras salir de un gimnasio en la colonia Polanco, en Ciudad de México. Aún se sigue en el proceso judicial.