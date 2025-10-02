"Mi hijo estaba en el lugar equivocado": madre de B King sobre su asesinato en México

A pocas horas de que se adelante en Medellín las honras fúnebres de B King, el cantante asesinado en México junto a DJ Regio Clown, la madre y la hermana del artista aseguraron que aún no entiende por qué ocurrió el crimen. Se espera que las exequias de B King sean en la tarde de este jueves en el cementerio Campos de Paz

La espera de la familia por tener el cadáver de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, terminó y ahora sus allegados están más cerca de poder darle el último adiós luego de que el hombre fuera cruelmente asesinado el 16 de septiembre en Cocotitlán, México.

El cuerpo del reguetonero llegó al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro y desde ese sitio en el Oriente antioqueño fue trasladado hasta el cementerio Campos de Paz en Medellín, en donde las honras fúnebres comenzarán a las 2 de la tarde de este jueves.

Mientras se espera el último adiós para B King, Adriana Salazar, la madre del cantante estuvo en una entrevista en el podcast Más Allá del Silencio e indicó que cree que su hijo estaba en el lugar equivocado y por eso fue asesinado junto a su compañero DJ Regio Clown.



"Puede ser que mi hijo estaba en el lugar equivocado. Pues yo sé que para ninguna mamá el hijo es malo, ¿no? Pero yo sé quién era mi hijo. Él era muy lindo. Él no era para que le hubieran hecho lo que le hicieron", indicó.

Aunque la Fiscalía de México avanza en la investigación por el asesinato de los artistas colombianos, un posible vínculo con el crimen organizado, específicamente el Cártel de la Familia Michoacana, se tendría sobre la mesa, sin embargo, la mamá de B King indicó que podría creer los hechos podrían estar relacionados a una situación ajena a su hijo pero como aseguró la mujer, “también chupó”. De la mano de la versión que indica la mujer, también habló la hermana del artista, Stefanía Agudelo.

"Son muchas cosas inconclusas, ¿cierto? Como que un festival de electrónica, mi hermano cantaba reguetón, uno pensaba muchísimas cosas", dijo.

Por ahora lo que expresa la familia de B King es que quieren dar el último adiós y por ello la hermana del cantante indicó en sus redes sociales que las personas que quieren asistir al cementerio Campos de Paz, “nos gustaría pedirles que asistan vestidos de blanco, como símbolo de paz y luz”.

Se espera que con el pasar de los días las autoridades mexicanas en coordinación con ayudas desde Colombia puedan determinar cómo ocurrieron los hechos en los que asesinaron a ambos artistas, cuando ya encontraron un vehículo que sería el que transportó a los artistas el día del crimen.