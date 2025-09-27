Revelan verdadero trabajo de Angie Miller: enciende las redes tras muerte de B-King

Colombia y México siguen conmocionados tras la muerte de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown en territorio azteca, un hecho que ha desatado rumores y dudas alrededor del doble homicidio. Se presume que detrás del crimen estarían grupos de narcotráfico, lo que genera temor en la región y mantiene en alerta a las autoridades.

En medio de las especulaciones, salió a la luz un presunto vínculo romántico entre la modelo venezolana Angie Miller y B-King. Videos e imágenes publicados por ella en redes sociales avivaron las versiones sobre una relación más allá de una amistad, lo que la convirtió en una figura clave dentro del caso.



Detienen a Angie Miller por caso B-King y DJ Regio Clown

La Fiscalía de México confirmó la captura de Angélica Yetsey Torrini, nombre de pila de la influencer, luego de que desapareciera en circunstancias extrañas. El ente investigador señaló que Miller había desaparecido el 23 de septiembre, un día después de confirmarse la muerte de los artistas colombianos, lo que levantó sospechas y derivó en su detención.

Angie Miller, pareja de B King Foto: IG; @bkingoficial - @soyangiemilleroficial_

El documento de la Fiscalía señalaba que la modelo estaba bajo custodia desde el mismo 23 de septiembre. No obstante, medios mexicanos informaron que fue liberada el viernes 26 de septiembre. Aunque su libertad se produjo por falta de pruebas que la relacionaran directamente con el crimen, las autoridades no descartan mantenerla vinculada a la investigación del caso B-King y DJ Regio Clown.



Angie Miller y su insólito trabajo

Angélica Yetsey Torrini León, de 29 años, es una modelo venezolana radicada en México que se dedicaba a la creación de contenido para adultos desde 2023. Su presencia en redes sociales es significativa, con más de 136.000 seguidores en Instagram. Pese a la atención mediática, sigue siendo un misterio cómo conoció a B-King y el papel que pudo haber jugado en el trágico desenlace del artista.



Por el lado de las víctimas, las autoridades aún no han revelado información detallada sobre lo ocurrido. Sin embargo, se ha resaltado el ostentoso estilo de vida de DJ Regio Clown, quien tenía contacto con individuos conocidos como “Mariano” y “el Comandante”, además de estar presuntamente involucrado en el reclutamiento de artistas para fiestas privadas con capos del narcotráfico.

En cuanto a B-King, el artista ha sido relacionado en versiones extraoficiales con excapos como “Fritanga” y procesos judiciales que involucran a familiares suyos por lavado de activos. Por ahora, el caso continúa rodeado de interrogantes, y tanto en México como en Colombia se espera claridad sobre quiénes estarían detrás de este doble homicidio que ha impactado a la comunidad artística.