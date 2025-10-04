Marcela Reyes habla sobre los mensajes con B King y la demanda por violencia intrafamiliar

La muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y DJ Regio Clown en México ha generado conmoción y grandes sospechas sobre posibles vínculos con el crimen organizado en la región.

Los cuerpos de los artistas, hallados asesinados en Cocotitlán el pasado 17 de septiembre, llegaron a Medellín (vía el aeropuerto José María Córdova de Rionegro) para sus exequias, programadas para la tarde del pasado jueves en el cementerio Campos de Paz. La Fiscalía de México mantiene activa la investigación, con la hipótesis de un posible vínculo con el Cártel de la Familia Michoacana.

Aunque la versión preliminar sugiere que el doble homicidio podría tratarse de un "ajuste de cuentas" relacionado con el tráfico de estupefacientes en discotecas, la madre de B King, Adriana Salazar, ha expresado su creencia de que su hijo fue asesinado por estar "en el lugar equivocado".

Las autoridades mexicanas han centrado su atención en una lujosa propiedad de 2.000 metros en el municipio de Texcoco, la cual estaría directamente relacionada con los momentos previos a la tragedia. En esta residencia fue encontrado un vehículo Mercedes que, según cámaras de seguridad, transportó a B King y a DJ Regio Clown luego de que ambos salieran de un gimnasio en la colonia Polanco de Ciudad de México.



Habla mamá de B King, colombiano hallado sin vida en México: "La envidia y la maldad" Foto: redes sociales

Este hallazgo forma parte de un proceso judicial en curso que busca esclarecer los hechos. Mientras tanto, la familia del cantante manifiesta dudas sobre la naturaleza de la invitación que llevó a B King a México.

Tras la confirmación de las muertes, el foco estuvo sobre la DJ y empresaria Marcela Reyes, exesposa de B King, por lo que sus abogados emitieron un comunicado para desvincularla de cualquier responsabilidad en el caso.

En una entrevista con La Red de Caracol Televisión, la DJ habló por primera vez de estas acusaciones. Según dijo, "cuando nos separamos, yo estaba convencida de que Byron volvería, pero pasaron tres o cuatro meses y no lo hizo”.

La mujer explicó que aunque los mensajes que intercambiaron posteriormente fueron interpretados por el artista como una amenaza, la realidad es que “era un mensaje de cordialidad, no de agresión. Incluso por esos chats fue que él y yo acordamos el divorcio".

Además, Reyes confirmó que el hombre había interpuesto una demanda por violencia intrafamiliar y su comunicación era únicamente por Valentino, su hijo. Frente a los señalamientos en su contra, la mujer quiso narrar cómo había vivido esos días.

Marcela Reyes habla sobre los mensajes con B King y la demanda por violencia intrafamiliar Foto: La Red

Según dijo, cuando supo sobre la desaparición: “Al principio pensé que era mentira, luego creí que lo tenían secuestrado, pero que eventualmente lo dejarían ir".

Añadió que ella está dispuesta a colaborar con las autoridades, sin embargo nadie se ha puesto en contacto. Sobre el motivo de la muerte de B King, la mujer respondió que "estaba en el momento equivocado con la persona equivocada".