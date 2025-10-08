Angie Miller rompió el silencio y reveló quiénes habrían asesinado a B-King y Regio Clown

La investigación por el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, dio un nuevo giro tras las declaraciones de la modelo venezolana Angie Miller, quien rompió el silencio y reveló nombres de presuntos responsables del doble homicidio ocurrido en México.

Los cuerpos de los artistas fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, y desde entonces las autoridades mexicanas han buscado esclarecer las causas y responsables del crimen. En medio de las pesquisas, Miller, quien habría tenido una relación sentimental con B-King y lo acompañó días antes del asesinato, fue capturada por las autoridades, aunque posteriormente quedó en libertad por falta de pruebas.

Angie Miller y B-King Foto: captura Instagram

Según reveló el noticiero Crystal del país azteca, la modelo aportó información clave para avanzar en la investigación. En su testimonio señaló que los homicidios estarían relacionados con una organización delictiva conocida como “Los Pesados de Los Reyes y Neza”, la cual tendría vínculos con el temido grupo La Unión Tepito, una de las redes criminales más poderosas de Ciudad de México.

Esta versión cambia el rumbo del caso, pues en un principio se creía que los responsables pertenecían a La Familia Michoacana, hipótesis que surgió tras la aparición de un panfleto cerca del lugar donde fueron encontrados los cuerpos.



De acuerdo con el medio El Universal, Miller declaró que prestó dinero a B-King para que él y Regio Clown se hospedaran en un Airbnb en Ciudad de México. También relató que el 11 de septiembre, días antes del crimen, los artistas se reunieron en un hotel junto a Juan Camilo Gallego, mánager del cantante, y otros colombianos identificados como Diego Armando, presunto líder de un grupo de préstamos “gota a gota”, Francis y Maxi.

Durante ese encuentro, según su versión, los asistentes consumieron “tusi” o cocaína rosa y discutieron sobre la posible distribución en México de una droga conocida como “coco-chanel”, aparentemente con el aval de La Unión Tepito.