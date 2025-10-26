Identifican al conductor que llevó a B-King al sitio donde fue asesinado: lo habían dejado libre

El asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en México sigue causando conmoción tanto en Colombia como en el exterior. A más de un mes del crimen, las autoridades mexicanas lograron identificar al hombre que los habría llevado al sitio donde fueron asesinados, un avance clave que podría esclarecer el caso y revelar quiénes están detrás del homicidio.



Identifican al conductor que trasladó a B-King y Regio Clown

Según informó el medio mexicano La Silla Rota, el conductor fue identificado como Mariano N., alias “El Mariano”, quien habría conducido un Mercedes-Benz plateado con el que recogió a los dos artistas colombianos en el sector de Polanco, en Ciudad de México. Posteriormente, los trasladó hacia Iztapalapa, desde donde se habría coordinado su desplazamiento final a Cocotitlán, en el Estado de México, donde sus cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades, “El Mariano” fue contratado exclusivamente para esta tarea, lo que lo convierte en una pieza clave dentro del entramado criminal. Su testimonio podría ser determinante para identificar a los responsables del asesinato.

Además, el sospechoso ya contaría con antecedentes judiciales. Según el mismo medio, meses antes había sido detenido por tentativa de homicidio tras participar en un ataque en la capital mexicana, pero fue liberado por falta de pruebas, pese a haber sido captado en video y hallado con drogas.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta del vehículo: el Mercedes partió de Polanco, atravesó Iztapalapa y llegó al Estado de México. En mensajes previos a su desaparición, Regio Clown mencionó una reunión con “Mariano” y “El Comandante”, nombres que hoy son fundamentales dentro de la investigación.



El último mensaje que envió el artista colombiano King B antes de ser hallado sin vida en México Foto: redes sociales

Avances del caso: el rastro del vehículo

El automóvil fue hallado poco después en el municipio de Tepetlaxtoc, a unos 48 kilómetros de Ciudad de México, cuando estaba a punto de ser desvalijado. En el lugar fueron capturadas cuatro personas, todas de nacionalidad colombiana, aunque son procesadas por el delito de extorsión bajo la modalidad “gota a gota”.

Por ahora, “El Mariano” continúa prófugo, mientras las autoridades mexicanas adelantan operativos para ubicarlo. La Fiscalía del Estado de México mantiene abiertas varias líneas de investigación y analiza registros telefónicos, comunicaciones y pruebas forenses. Estos nuevos hallazgos representan una luz de esperanza para las familias de los artistas, que esperan justicia y el esclarecimiento total del crimen.