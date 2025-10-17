En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / El desgarrador mensaje de mamá de B-King tras cumplirse un mes de ser brutalmente asesinado

El desgarrador mensaje de mamá de B-King tras cumplirse un mes de ser brutalmente asesinado

30 días de su fallecimiento, la mamá del artista describió lo que ha vivido durante este tiempo y, además, afirmó que ha sido un mes de muchas preguntas sin respuesta sobre el asesinato de su hijo.

Madre de B King revela detalles sobre crimen.
Madre de B King revela detalles sobre crimen.
Foto: Redes sociales y captura Más allá del silencio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

"Hoy se cumple un mes de que mi hijo partió injustamente de este plano", fueron las duras palabras de la madre del cantante santandereano B-King, quien fue brutalmente asesinado en México junto al DJ Regio Clown.

Tras 30 días de su fallecimiento, la mamá del artista describió lo que ha vivido durante este tiempo y, además, afirmó que ha sido un mes de muchas preguntas sin respuesta sobre el asesinato de su hijo.

Le puede interesar: La decisión que pudo salvarle la vida a B-King: su manager habría insistido

"Este mes que ha sido una eternidad de silencio de preguntas sin respuestas de lágrimas que no se secan, pero también un mes en el que su luz sigue viva en cada recuerdo, en cada canción, en cada respiración que me recuerda que el amor no muere. Mi hijo sigue aquí en mi alma en todo lo que soy. Vida eterna para ti mi hijo amado", fueron las desgarradoras palabras de la mujer, quien acompañó este texto con una foto de B-King.

Vea aquí el mensaje:

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

México

Asesinatos

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad