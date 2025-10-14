La decisión que pudo salvarle la vida a B-King: su manager habría insistido

A casi un mes del hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en México, sus seguidores, familiares y buena parte del país siguen conmocionados por el crimen. A medida que avanzan las investigaciones, surgen nuevas revelaciones que dejan en evidencia una serie de decisiones que, de haberse tomado distinto, pudieron haber cambiado el destino del cantante paisa.



La decisión que pudo salvarle la vida a B-King

De acuerdo con información de medios como El País, Byron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, debía viajar de regreso a Medellín el 16 de septiembre. Sin embargo, la pérdida de su pasaporte y la insistencia de su mánager, Juan Camilo Gallego, para permanecer algunos días más en México, cambiaron sus planes. Esa decisión, que en su momento parecía inofensiva, terminó siendo fatal.

Gallego aseguró que estaban pasando un buen momento y cerrando negocios prometedores, razón por la que convenció al artista de quedarse. Pero lo que parecía una oportunidad laboral se convirtió en el punto de partida de una tragedia.

El 14 de septiembre, dos días antes de su desaparición, B-King se presentó en un club nocturno de Ciudad de México, donde coincidió con presuntos miembros del crimen organizado. Entre ellos estaban “El Maxi”, vinculado al grupo delictivo La Unión Tepito, y “El Comandante”, supuesto agente del Instituto Nacional de Migración.

Regio Clown, su compañero de viaje, le contó a su pareja que el 16 de septiembre tendría una reunión con esas mismas personas “para hacer negocios”. Ese día, a las 4:27 p. m., B-King envió su último mensaje: acababa de salir del gimnasio SmartFit en Polanco. Desde entonces, no se volvió a saber de ellos.



El cantante colombiano B King, desaparecido en México Foto: IG; @bkingoficial

Un pasaporte perdido y un desenlace trágico

Aunque parezca un detalle menor, la pérdida del pasaporte fue determinante. Al no poder abordar su vuelo, el artista extendió su estancia en México, quedando expuesto a un entorno de riesgo. Las autoridades mexicanas sostienen que los contactos realizados durante esas reuniones pudieron vincularlos con actividades ilícitas, aunque el móvil del crimen sigue bajo investigación.

Días después, los cuerpos de ambos artistas fueron hallados desmembrados junto a un cartel que los señalaba como “chapulines”, término usado en el narcotráfico para referirse a traidores. Si B-King hubiera solucionado a tiempo el problema con su pasaporte y regresado a Medellín, hoy probablemente estaría con vida. Su historia refleja cómo una sola decisión puede cambiarlo todo.