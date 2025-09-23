“Chapulines": la oscura clave detrás de la muerte de B King y Regio Clown en México

El trágico caso de la muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Dj Regio Clown, ha generado gran conmoción en la comunidad internacional.

Los artistas se encontraban en México como parte de una gira musical y fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en el barrio de Polanco, en el centro de Ciudad de México. Posteriormente, según señaló en Mañanas Blu el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, fueron "sacados, sustraídos de una zona como lo es Polanco en Ciudad de México, para asesinarlos en Estado de México".

La identificación de las víctimas se logró días después, cuando se cruzó la información de los cuerpos y las fichas de búsqueda, un proceso facilitado por la presencia de la familia de Bayron en México.

El cónsul enfatizó que las características del suceso indican que "lo que está detrás es mucho más que un simple crimen". Molano sostiene la hipótesis de una organización criminal detrás de los hechos.



Al respecto, el cónsul fue categórico al señalar: "Aquí hay una estructura, sin lugar a dudas, de alta complejidad. Esto requiere que se pongan en orden una serie de elementos que resultan bastante preocupantes".

La principal clave que relaciona el caso con el narcotráfico es el mensaje supuestamente hallado junto a los cuerpos, firmado por un peligroso grupo criminal conocido como 'La Familia Michoacana'.

Esta sería la causa por la que presuntamente hombres acabaron con la vida de B-King y Dj Regio Clown Foto: redes sociales

¿Qué significa "Chapulines"?

Este mensaje hacía referencia a las víctimas usando el término poco común en Colombia "chapulines", similar al término jíbaros (vinculado al microtráfico). Sin embargo, el cónsul Molano declaró: "Yo la verdad desconozco ese término".

Cabe resaltar que en México, el término “chapulín" se refiere a personas que carecen de lealtad absoluta. Se trata de personas oportunistas, que cambian de bando constantemente, que traicionan a sus aliados y negocian con organizaciones rivales a cambio de un beneficio.

Sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas, en cónsul respondió en Mañanas Blu que: "Lo que a mí no me suena, es que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico. No tiene esas características".

Molano añadió que Michoacán y sus corredores hacia el pacífico han sido históricamente territorios en disputa de organizaciones criminales con nexos internacionales.

