¿Quién es el comandante del que hablan B King y Regio Clown en sus últimas conversaciones?

El asesinato de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, sigue rodeado de interrogantes mientras avanzan las investigaciones en México. Ambos artistas desaparecieron el 16 de septiembre en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, y sus restos fueron hallados al día siguiente en Cocotitlán, Estado de México, junto a otras tres víctimas.

De acuerdo con reportes de prensa, los cuerpos fueron encontrados en bolsas plásticas, con señales de tortura y desmembramiento. En la escena también apareció un narcomensaje, lo que orientó la investigación hacia un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales.



Las últimas conversaciones de B King y Regio Clown

Una de las líneas más sensibles en la investigación está relacionada con el hallazgo de un celular de una de las víctimas. En las conversaciones de WhatsApp, los músicos expresaron temor por reunirse con un hombre identificado únicamente como “el comandante”. Esta figura, cuyo rol exacto aún no ha sido esclarecido, aparece como un personaje clave en el último contacto que tuvieron con sus familiares.

Además, las autoridades analizan un vehículo rojo, señalado como el último automóvil que los transportó tras abandonar Polanco. La identificación de este carro y de las personas vinculadas podría aportar elementos decisivos para reconstruir el crimen.

Las autoridades mexicanas no descartan que detrás del doble homicidio esté la Familia Michoacana, uno de los carteles más violentos del país y que figura en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial sobre la autoría.



Respuesta del Gobierno mexicano

En su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el caso como un hecho “lamentable” y aseguró que la investigación está en manos de la Fiscalía y el gabinete de seguridad. Al responder a declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, aclaró:



Esta fotografía difundida por la Presidencia de México muestra a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (derecha), y al presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando durante una reunión privada en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 16 de diciembre de 2024. AFP

Nunca fui miembro del M-19. No voy a entrar a debate con el presidente Petro. Es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo Dijo.

Sheinbaum enfatizó que este crimen no afectará las relaciones bilaterales con Colombia y que se mantiene contacto directo entre las cancillerías de ambos países.