Enfrentamiento en zona rural de Cali deja un disidente muerto y tres más capturados

Estas personas habían llegado días atrás desde el municipio de Dagua, con el objetivo de extender la presencia de este grupo armado en la capital vallecaucana.

Tercera Brigada del Ejército
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Un muerto y tres capturados dejó un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y presuntos disidentes de las Farc en zona rural de Cali. El hecho se registró en el corregimiento de La Castilla, donde un operativo del Batallón de Alta Montaña No. 3 permitió ubicar a los supuestos integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ en una finca del sector.

De acuerdo con las autoridades, estas personas habrían llegado días atrás desde el municipio de Dagua y, al notar la presencia de los militares en el predio, iniciaron un intercambio de disparos que generó pánico entre los habitantes de la zona.

El Ejército neutralizó el avance de un actor armado ilegal en el área rural de Cali, el cual pretendía reforzar el GAOr ‘Jaime Martínez’ en Dagua y el Valle del Cauca. En esta acción se logró interceptar el desplazamiento del grupo, que al advertir la presencia de las tropas abrió fuego contra ellas”, explicó el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército.

Tras el enfrentamiento, los uniformados realizaron una inspección al lugar, donde fueron incautadas armas cortas, munición, material de intendencia y equipos de comunicación. Las autoridades mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de la población y evitar nuevos enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales.

