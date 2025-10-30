Fiscalía explicó vínculos de alias ‘El Viejo’ y la Segunda Marquetalia

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reiteró que Simeón Pérez, alias 'El Viejo', tenía una relación directa con una célula de la Segunda Marquetalia, lo que lo convierte en un eslabón nuevo y determinante dentro de la investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Camargo explicó que la captura e imputación de alias 'El Viejo' marcan el inicio de una segunda fase en el proceso judicial, al establecer su papel como articulador entre el grupo de sicarios que ejecutó el crimen y quienes habrían ordenado el ataque. “Estamos dando con quien habría sido articulador entre el grupo operativo, que es el grupo de sicarios, y quienes habrían ordenado el magnicidio. Y la evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia”, indicó la fiscal.

Según la Fiscalía, los reportes técnicos demuestran que Pérez asistió el pasado 30 de marzo a una reunión política de Uribe Turbay en el suroccidente de Bogotá, donde habría seguido y fotografiado al senador para planear los movimientos del atentado.

Las autoridades sostienen, además, que fue él quien entregó el arma homicida a Catherine Martínez Martínez, la joven que posteriormente la puso en manos del adolescente que disparó contra la víctima.



La Fiscalía ha insistido en que esa es la ruta que la evidencia ha marcado casi desde el principio: “Si ustedes recuerdan el tema de Catherine, cómo viajaba a Florencia y a qué viajaba, por qué llegaba al Caquetá... Digamos que estas nuevas evidencias que se han encontrado con Simeón están confirmando esas teorías”, señaló Camargo, haciendo referencia al testimonio de alias 'Gabriela', quien afirmó haber sido contactada por integrantes de la Segunda Marquetalia para recibir entrenamiento en manejo de drones y francotirador.

Así se presentó alias ‘Gabriela’. Foto: Captura audiencia y redes sociales

Camargo destacó que la investigación cuenta con más de 400 actividades en curso, realizadas por la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y un equipo de analistas que han reconstruido desplazamientos, comunicaciones y material audiovisual. “No se trata del número de diligencias, sino de la calidad. Ha sido un trabajo muy juicioso, sin ahorrar esfuerzos para ponerle cara e historia a cada actor”, subrayó.

Frente a la posibilidad de una negociación judicial, la fiscal general señaló que no se descarta un preacuerdo con alias 'El Viejo', siempre que su colaboración permita avanzar en el esclarecimiento total del crimen. “Siempre estamos dispuestos a negociar en la medida en que encontremos buena información que nos permita escalar en el conocimiento de la verdad. Con ‘El Viejo’ aún no tenemos noticias de acercamiento”, concluyó.