¿Fue subcontratada la Segunda Marquetalia para asesinar a Miguel Uribe Turbay?

Simeón Pérez, alias 'El Viejo', tiene un extenso prontuario criminal, que recientemente lo vincula como líder de una organización delincuencial con epicentro en Bogotá, dedicada al microtráfico, a estafas, falsificación de tarjetas bancarias y homicidios. De hecho, dentro de las pesquisas para esclarecer el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se han logrado judicializar a otras tres personas por esos delitos.

Esa organización criminal actúa como una suerte de outsorcing delincuencial, que ofrece sus servicios incluso fuera de Colombia, por eso no se descarta que alias 'El Viejo' haya sido contratado desde Venezuela o desde otro país para cometer el crimen.

Simeón Pérez tiene un proceso por narcotráfico en otra ciudad, había sido condenado a 33 años de cárcel por el asesinato en la cárcel La Modelo de Omar Rueda Silva, el 21 de febrero de 1995. Había salido de prisión en 2022 y durante esos largos años en la cárcel pasó por varias penitenciarías como la de Acacías, Meta, en donde habría conocido a alias 'El Costeño', su principal cómplice en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Ya son nueve los capturados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay Fotos: AFP y Policía

También se investiga si alias 'El Viejo' participó en el fallido atentado contra el secretario del partido Comunes y exintegrante de las Farc, Gabriel Angel, bajo cuya camioneta fueron ubicados explosivos en julio de 2024.



Alias 'El Viejo' había huído de Bogotá tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, a una finca ubicada en Puerto Lleras, en límites entre Meta y Guaviare. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, 'El Viejo' tiene vínculos antiguos con las disidencias y recientemente habría sido el encargado de la logística para el transporte de cocaína entre Caquetá y el departamento del Cauca. También se indaga si su esposa estuvo involucrada con esos grupos delincuenciales.

Alias 'El Viejo', clave en crimen contra Miguel Uribe X: @DirectorPolicia

Para los investigadores resulta muy llamativo que Simeón estuviera siguiendo a Miguel Uribe Turbay desde marzo de este año, lo que demuestra que se trató de una operación criminal de largo aliento, por la que se pagó mucho dinero y detrás de la cual habría intereses muy poderosos relacionados con motivaciones políticas.