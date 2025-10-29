En vivo
Fiscalía reveló que alias El Viejo infiltró reunión política de Miguel Uribe antes del atentado

Fiscalía reveló que alias El Viejo infiltró reunión política de Miguel Uribe antes del atentado

En las últimas horas, la Fiscalía develó que Simeón Pérez, alias El viejo, concurrió a una reunión política del precandidato, en marzo de este año, en el suroccidente de la capital del país.

Miguel Uribe y alias El Viejo.
Miguel Uribe y alias El Viejo.
Foto: Senado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Continúan las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el sur de Bogotá. Ahora, el ente investigador reveló nuevas pruebas que apuntan a "un asesinato planeado con antelación".

En las últimas horas, la Fiscalía develó que Simeón Pérez, alias El Viejo, concurrió a una reunión política del precandidato, el 30 de marzo de este año en el suroccidente de la capital del país, con el fin de seguirlo y tomar fotografías en medio de la planificación del atentado.

Hay que recordar que la juez 18 penal con función de control de garantías avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Pérez Marroquín, por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Uribe Turbay, al considerarlo un riesgo para la sociedad. “Bajo tales premisas, considera el despacho que, en la solicitud elevada por la señora fiscal, existe de manera clara una inferencia razonable de autoría, debidamente respaldada por los elementos probatorios allegados”.

Según el material probatorio de la Fiscalía, es posible que ‘El Viejo’ sea uno de los cabecillas de la organización delincuencial que llevo a cabo el ataque sicarial que, en últimas, causó la muerte del congresista. Además, el ente investigador determinó que Simeón Pérez Marroquín, presuntamente, fue quien organizó y lideró las acciones delictivas relacionadas con la preparación del atentado.

