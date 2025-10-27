ATENCIÓN: capturan a alias 'El Viejo', uno de los altos mandos en el asesinato de Miguel Uribe

Las autoridades confirmaron la captura de Simeón Pérez, alias 'El Viejo', en el departamento del Meta. Este hombre sería la persona de más alto nivel, hasta el momento, detenida por su presunta participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

'El Viejo' sería el jefe de alias 'El Costeño' y fue mencionado por alias 'Tianz', el menor de edad sicario que atentó contra Uribe Turbay, una vez fue detenido, el pasado 7 de junio de 2025, en medio de un acto de campaña en Bogotá.

La captura fue hecha por parte de unidades de la Policía Nacional, exactamente, en la vereda Brisas del Guejar, zona rural del municipio de Puerto Lleras, en el Meta. Con él, son en total nueve los detenidos por este caso.

Se espera que en las próximas horas un juez en Bogotá le impute tres delitos, los cuales son: homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.



Además, aunque fue capturado en el Meta, será trasladado a la capital del país para seguir con su proceso, tal y como ha ocurrido con el resto de los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe.

Cabe recordar que aquel sábado, 7 de junio, el joven que le disparó varias veces al precandidato salió corriendo con el arma y, luego de una persecución en medio de las calles de la zona, fue capturado y reducido en el piso. En ese momento, aseguró tener los nombres de quiénes lo habían contratado para cometer el crimen.

‘El Viejo’, según información entregada por la Fiscalía, habría tenido un papel importante en cuanto a la coordinación y la comunicación con quienes planearon el atentado.

Y es que las autoridades lo señalan como uno de los intermediarios entre sicarios y quienes lo ordenaron.

Publicidad

"En un trabajo coordinado con la Fiscalía y la Fuerza Aérea Colombiana, logramos en las últimas horas la captura de alias 'El Viejo', principal enlace con los determinadores del homicidio del extinto senador Miguel Uribe", detalló a través de X el brigadier general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional.