Blu Radio  / Judicial  / Capturan a alias 'El caleño', vinculado al magnicidio de Miguel Uribe

Capturan a alias 'El caleño', vinculado al magnicidio de Miguel Uribe

Fue capturado Jhorman David Mora, conocido con el alias de 'El caleño' presuntamente vinculado al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Turbay.
Foto: Tomada de X: @MiguelUribeT.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Las investigaciones por parte de las autoridades por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue teniendo desarrollos, fuentes al interior de la Fiscalía le confirmaron a este medio que fue capturado Jhorman David Mora Silva, alias 'El caleño', quien presuntamente se encargó de contactar al menor de edad que disparó contra Miguel Uribe.

Sobre esto, Mora Silva, de 25 años, ya estaba detenido por otro proceso que se sigue en su contra y fue notificado en relación con la investigación por el crimen del senador del Centro Democrático.

Con él, serían 8 las personas detenidas por el magnicidio de Miguel Uribe ocurrido el pasado 7 de junio en el parque el Golfito, en la localidad de Fontibón durante un mitin político.

Amenazas a fiscal encargado de investigar el magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación confirmó que uno de los fiscales que hace parte del grupo especial encargado de la investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe ha recibido amenazas de muerte durante la última semana.

De acuerdo con el ente acusador, las intimidaciones estarían relacionadas directamente con el trabajo investigativo que el funcionario adelanta en el caso.

La Fiscalía señaló que existen evidencias que permiten establecer la veracidad y el alcance de las amenazas, por lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y reforzó el esquema, su esquema de seguridad.

Miguel Uribe Turbay

