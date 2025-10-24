“Tirador me apuntaba a la cabeza, recibimos 14 tiros”: activista venezolano tras atentado en Bogotá

El pasado 13 de octubre, dos activistas venezolanos opositores al régimen de Nicolás Maduro fueron víctimas de un atentado a bala en el norte de Bogotá. El ataque, ocurrido en el barrio Cedritos, dejó a ambos gravemente heridos. Uno de ellos, Luis Peche, relató en Mañanas Blu los momentos de terror que vivió cuando un encapuchado le apuntó directamente a la cabeza y logró sobrevivir a seis impactos de bala.

“Yo recuerdo claramente al tirador apuntándome a la cabeza. Escuché cómo el arma se engatilló dos veces antes de disparar. No sé si fue un acto reflejo o un milagro, pero logré lanzarme hacia una jardinera para protegerme”, contó Peche, quien aseguró que el ataque se dio en cuestión de segundos.

Según su testimonio, él y su compañero, quien recibió ocho impactos de bala, salían de su edificio para tomar un taxi cuando fueron sorprendidos por tres hombres armados. “Apenas salimos del edificio, tres personas se bajaron de un vehículo y sin decir nada empezaron a dispararnos. Yo solo pensaba en proteger mi cabeza”, relató.

Peche explicó que los sicarios abrieron fuego sin mediar palabra. “No dijeron absolutamente nada. Abrieron fuego y ya”, afirmó. Las autoridades, según indicó, le informaron de manera preliminar que el vehículo usado por los atacantes habría salido del mismo edificio donde residían, lo que sugiere que la acción fue planeada con antelación.



“Uno de los funcionarios nos comentó que el vehículo había salido del edificio, por lo cual se entiende que era una operación que llevaba algunos días desarrollándose”, dijo.

El activista, que reside en Colombia desde hace siete años y tiene doble nacionalidad colombo-venezolana, señaló que no había recibido amenazas desde su llegada al país. Sin embargo, explicó que dejó Venezuela en mayo pasado tras recibir alertas de persecución política.

“Hoy hay más de mil presos políticos en Venezuela. Yo recibí advertencias de que podía convertirme en uno más y decidí salir. Pensé que rehacer mi vida en Colombia era estar a salvo, pero ahora siento que no estoy seguro en ninguno de los dos países”, expresó.

Publicidad

El único pronunciamiento del gobierno venezolano sobre el caso vino de Diosdado Cabello, quien calificó el hecho como un “crimen pasional”. Peche rechazó con contundencia esa versión. “Me parece patético que esa sea la única respuesta del régimen. Intentaron asesinar a dos venezolanos en otro país y su reacción fue ridiculizar el hecho con comentarios homofóbicos. Eso demuestra cómo se toman estos atentados”, declaró.

El activista evitó señalar responsables, pero insistió en que confía en las instituciones colombianas. “Creo en la independencia de poderes de este país y en que las autoridades podrán esclarecer lo sucedido. Hay un precedente importante en Chile, donde se demostró que el asesinato del teniente Ronald Ojeda tuvo un móvil político vinculado con Venezuela”, recordó.

Sin embargo, afirmó que mientras los autores materiales e intelectuales del atentado sigan libres, no puede sentirse seguro. “Afortunadamente hemos recibido protección después del ataque, pero mientras no se capture a los responsables, no puedo hablar de justicia”, concluyó.

Publicidad

Peche, quien continúa su recuperación tras seis impactos de bala en el abdomen, muslo y pie, aseguró que estar vivo es “un milagro”. “Hay personas que no sobreviven ni a un solo disparo. Yo recibí seis y estoy aquí contándolo. Me considero muy afortunado pese a todo”, dijo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: