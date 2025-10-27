En vivo
Blu Radio  / Judicial  / ¿Quién es alias 'El Viejo', señalado de ser el enlace clave en el asesinato de Miguel Uribe?

¿Quién es alias 'El Viejo', señalado de ser el enlace clave en el asesinato de Miguel Uribe?

Las autoridades capturaron en las últimas horas a Simeón Pérez alias 'El Viejo', quien sería la persona de más alto nivel detenida hasta ahora por su presunta participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Momentos antes del atentado a Miguel Uribe
Momentos antes del atentado a Miguel Uribe
Foto: captura de video y Miguel Uribe
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay siguen avanzando. Miembros de la Policía capturaron a 'El Viejo' en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta).

Con esta detención, ya son nueve las personas capturadas en relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Se espera que en las próximas horas una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le impute los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Según la Fiscalía, alias 'El Viejo' habría tenido un papel clave en la coordinación logística y en la comunicación entre quienes planearon el crimen y los sicarios que participaron directamente en el ataque. Se señala que Simeón Pérez habría actuado como intermediario entre los ejecutores del homicidio y quienes lo ordenaron.

En la última semana también fue capturado Jhorman David Mora Silva, alias 'El Caleño', presuntamente encargado de contactar al menor de edad que disparó contra Miguel Uribe.

El señalado permanece privado de la libertad por una condena anterior por hurto y, desde su lugar de reclusión, habría coordinado los pasos del crimen junto a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', quien también está siendo investigado.

Miguel Uribe Turbay falleció el pasado mes de agosto tras el atentado ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, durante un mitin político.

