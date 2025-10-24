En vivo
Judicial  / Alias 'El Caleño' habría hecho una videollamada para planear el asesinato del senador Miguel Uribe

Alias 'El Caleño' habría hecho una videollamada para planear el asesinato del senador Miguel Uribe

La Fiscalía imputó cargos a Jhorman David Mora, presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe. Mora habría convencido desde la cárcel al menor de edad para que le disparara al senador.

Cárceles en Colombia.
Foto: U. Jorge Tadeo Lozano, Freepik.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

La Fiscalía judicializó por tres delitos a Jhorman David Mora, alias 'El caleño', por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según las investigaciones, realizó una videollamada desde el centro de reclusión, donde cumple una condena por hurto, para convencer al menor de edad de disparar contra el senador del Centro Democrático.

El señalado permanece privado de la libertad por una condena anterior por hurto, y desde su lugar de reclusión habría coordinado los pasos del crimen junto a Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, quien también es investigado.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir, los cuales no fueron aceptados por el procesado.

De acuerdo con la Fiscalía, alias 'El Caleño' haría parte de una organización delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes y a homicidios selectivos en Bogotá.

Las evidencias recopiladas demostrarían que todas las coordinaciones para ejecutar el atentado fueron realizadas desde su sitio de reclusión.

Con él, serían 8 las personas detenidas por el magnicidio de Miguel Uribe ocurrido el pasado 7 de junio en el parque el Golfito, en la localidad de Fontibón durante un mitin político.

