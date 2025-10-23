Exempleados del club El Nogal denuncian despidos con engaños: directivos niegan acusaciones

El pasado lunes 20 de octubre, el Ministerio de Trabajo anunció una inspección a la sede del club El Nogal en Bogotá por denuncias anónimas de un posible despido masivo a más de 130 trabajadores.

“Nuestra Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo realizó labores de inspección, vigilancia y control al club social El Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores”, indicó el ministro Sanguino a través de su cuenta de X.

Por esta situación, los exempleados aseguraron haber sido despedidos de manera irregular y sin las garantías laborales que les correspondían.

Uno de ellos, que pidió mantener su identidad en reserva, habló con Blu Radio y denunció presuntos engaños por parte de la administración actual del club.



“Nos dijeron que era un retiro voluntario, ofreciéndonos un bono, supuestamente por $500.000 o $600.000, y que teníamos la oportunidad de que la caja de compensación Compensar nos abriera una vinculación laboral con otras empresas, pero fuimos engañados”, aseguró el exempleado.

Ante esto, la presidenta del club El Nogal, Sandra Neira, en diálogo con Blu Radio aseguró que, aunque respeta los comentarios de quienes fueron despedidos, no se puede obligar a nadie a firmar ningún documento que tenga que ver con temas laborales.

De acuerdo con la denuncia del extrabajador, la oficina de recursos humanos los convocó al auditorio del club para firmar dos cartas sin explicar su contenido. Además, señaló que no se les entregó la documentación completa del proceso, ni los exámenes médicos de egreso. Además, varias gestiones ante la ARL y las EPS quedaron pendientes.

Publicidad

“Dentro de las personas que salimos hay muchos que están pronto a obtener la pensión, hay personas que tienen más de 1.600 semanas cotizadas, personas que sufren de epilepsia, de esquizofrenia. Nos sacaron del club, fuimos tratados como delincuentes, nos sacaron escoltados”, agregó el exempleado.

Según su versión, la administración actual, liderada por Neira, habría impulsado una serie de cambios internos que alteraron el clima laboral dentro del club.

“Nosotros estamos tranquilos, hay mucha especulación. Yo creo que existe toda la información disponible para los interesados, para dar los soportes correspondientes al tema de la responsabilidad y cómo fue manejada la situación”, aseguró Neira.

Publicidad

Los exempleados también recordaron que, durante la pandemia, el club decidió mantener a toda su planta de personal, una decisión que, en su momento, reflejó los valores de respeto y solidaridad que hoy sienten, fue traicionada.

Dentro de los hechos denunciados, se habla de presuntos acosos sexuales contra varias empleadas y acoso laboral, ante lo que las directivas del Club no han hecho nada. Sin embargo, Sandra Neira fue muy enfática en su respuesta al ser cuestionada sobre estas situaciones.

“Lo desconozco totalmente, me imagino que si están haciendo sus demandas o lo que sea, llegarán al club y la manejarán las áreas jurídicas y nuestros asesores jurídicos. Desconozco esa situación y nunca se ha presentado una situación de esa naturaleza en el club”, aseguró.

Por todo esto, los exempleados piden que se investiguen las presuntas irregularidades en los despidos, se reconozca su antigüedad y se restablezca el trato digno hacia quienes por años fueron la base operativa del Club El Nogal.