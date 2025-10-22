Capturan a papá y su pareja por abuso a niño de 11 años en Bogotá

La Policía de Bogotá logró la captura en las últimas horas de un hombre de 40 años y una mujer de 35, responsables de graves delitos sexuales cometidos en contra de un menor de 11 años.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades revelaron que el hombre detenido es el padre del menor, y que junto a su pareja sentimental, abusaron sexualmente de la víctima en repetidas ocasiones. Estos hechos se habrían desarrollado en la vivienda familiar ubicada en el barrio Bosa San Pedro, un escenario que se supone de protección para el niño.

La cadena de eventos que llevó a la captura de los delincuentes comenzó gracias a la oportuna intervención de un profesional de la salud. Se conoció que el menor, quien residía con su padre desde hace dos años, presentó un preocupante cuadro de depresión. Su madre, ante esta situación, decidió buscar ayuda en un psicólogo.

Fue durante las sesiones de terapia que el menor relató los abusos, lo que permitió al profesional dar aviso inmediato a las autoridades, activando así las rutas de atención y protección para el niño.



Es relevante destacar que el capturado registraba ya un historial judicial, específicamente antecedentes por el delito de violencia intrafamiliar, un factor que agrava aún más su reprochable conducta.

Tras su detención, los señalados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías determinó dictarles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Serán procesados por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, dada la relación de parentesco y el abuso de confianza.