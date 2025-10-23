En vivo
Amanece cerrado el aeropuerto El Dorado por neblina; hay vuelos retrasados

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, se espera retomar las operaciones de la termina aérea a eso de las 8:00 de la mañana.

aeropuerto-el-dorado-cerrado-foto.jpg
Neblina en pista del Aeropuerto El Dorado.
Foto: suministrada.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

En la mañana de este jueves 23 de octubre, se presentan retrasos en algunos vuelos nacionales e internacionales en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. La aeronáutica civil confirma que se da por la densa capa de neblina que está afectando la visibilidad en la pista. Por esto mismo se confirma que hay retrasos en la operación.

¿Por qué amaneció cerrado el aeropuerto El Dorado?

“A la hora hay visibilidad reducida por fuerte niebla densa en los alrededores del aeropuerto @BOG_ELDORADO. Recomendamos mantener contacto con las aerolíneas debido a las afectaciones en operaciones y cambios en itinerarios", confirmó la Aeronáutica Civil.

neblina-aeropuerto-el-dorado-jetsmart.jpg
Neblina genera cierre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Foto: suministrada.

Por esta misma razón, muchos pasajeros han denunciado que desde horas de la madrugada han permanecido en los vuelos, sin que las aerolíneas le den razón alguna sobre lo que está sucediendo. Entre tanto la autoridad civil, confirmó que espera que se reanuden las operaciones sobre las 8:00 de la mañana cuando la capa de neblina se dispersa.

Por esto mismo, desde la autoridad aérea también le recomiendan a los usuarios comunicarse con las aerolíneas con las que tengan vuelos programados para saber el estado del vuelo.

Noticia en desarrollo...

