Más del 80 % de las hierbas aromáticas colombianas se exportan desde el aeropuerto El Dorado

De acuerdo con Luis Gómez, jefe del Terminal de Carga de El Dorado, la infraestructura del aeropuerto y su alta conectividad permiten mantener la calidad y frescura de los productos durante su transporte.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

El Aeropuerto El Dorado continúa consolidándose como el principal centro de carga aérea en Latinoamérica y el Caribe, y como un aliado estratégico para el sector agrícola del país. Su papel en la exportación de hierbas aromáticas frescas ha sido determinante para conectar al campo colombiano con los mercados internacionales.

Solo en envíos hacia Estados Unidos se movilizaron más de 11,2 millones de kilogramos de hierbas aromáticas, con un valor Free On Board (FOB) aproximado de USD 44,9 millones, lo que representa más del 80 % de las exportaciones nacionales de este tipo de producto.

Los principales destinos de exportación incluyen Estados Unidos, Canadá, Panamá y Reino Unido, países que reciben a diario cargamentos procedentes de Bogotá. Entre las especies más enviadas se destacan menta, albahaca y cilantro hacia Estados Unidos; perejil, romero y tomillo para Canadá; orégano y salvia para Panamá, y estragón y eneldo con destino al Reino Unido.

“La conectividad del aeropuerto y su capacidad operativa garantizan que las hierbas colombianas lleguen frescas a los principales mercados internacionales. El Dorado no solo moviliza tecnología o moda, sino también productos agrícolas de alto valor agregado que fortalecen la economía rural, generan empleo y promueven la internacionalización del campo colombiano”, afirmó.

Las hierbas aromáticas colombianas tienen una amplia variedad de usos que van más allá de la gastronomía. Además de abastecer al sector alimentario, restaurantes, supermercados y empresas procesadoras; también son aprovechadas por la industria farmacéutica, cosmética y de cuidado personal, donde se utilizan para la elaboración de aceites esenciales, extractos naturales, perfumes, jabones y otros productos de bienestar.

Con el fortalecimiento constante de sus operaciones y la implementación de tecnología para el manejo de productos perecederos, El Dorado reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la competitividad.

