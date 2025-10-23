Tiroteo en el norte de Bogotá: tres militares heridos durante operativo de captura

Un fuerte tiroteo se registró en la tarde de este miércoles en el sector de Mazurén, en el norte de Bogotá, durante un operativo del Gaula Militar Cundinamarca del Ejército Nacional. El hecho ocurrió exactamente en la carrera 55 con calle 151, donde se adelantaba la captura de un presunto homicida.

Según las primeras informaciones, el hombre, al verse acorralado por las autoridades, sacó un arma desde la ventana de la camioneta en la que se movilizaba y abrió fuego contra los uniformados, desatando un violento intercambio de disparos a plena luz del día.

Durante el enfrentamiento, tres militares resultaron heridos. Dos de ellos fueron trasladados a la Clínica del Trabajador, mientras que el tercero fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde recibe atención médica por heridas de consideración.

El presunto delincuente fue capturado en el lugar de los hechos, según confirmaron fuentes militares. La zona, rodeada de conjuntos residenciales y con alta afluencia de personas, fue acordonada por unidades del Ejército, la Policía y la Fiscalía, que permanecen en el punto recolectando evidencias y realizando las diligencias judiciales correspondientes.

