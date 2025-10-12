En vivo
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Blu Radio  / Mundo  / Tiroteo en bar deja cuatro muertos y veinte heridos; autoridades investigan

Tiroteo en bar deja cuatro muertos y veinte heridos; autoridades investigan

El ataque ocurrió durante una concurrida reunión en un bar. Cuatro personas murieron y veinte resultaron heridas, mientras las autoridades adelantan la investigación.

Tiroteo en bar deja cuatro muertos y veinte heridos
Ocurrió en la madrugada del domingo.
Foto: Freepik y redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo dejó al menos cuatro muertos y veinte heridos, según informaron las autoridades.

El hecho tuvo lugar en un bar de Carolina del Sur (EE. UU.), específicamente en la isla de Santa Helena, sobre las costas del estado, en el establecimiento Willie's Bar and Grill. Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron trasladados a un hospital local, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Beaufourt; aún se desconoce la identidad de las víctimas mortales.

Las autoridades están investigando a "una persona de interés" y las pesquisas continúan en curso.

"Cientos de personas estaban en el establecimiento donde tuvo lugar el tiroteo; varias víctimas corrieron hacia locales y casas cercanas buscando refugiarse de las balas", detalló el sheriff en un comunicado.

El de hoy es el segundo tiroteo masivo que tiene lugar este fin de semana en Estados Unidos. El país ha registrado al menos 300 incidentes de este tipo, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

