Alerta por criminales que quedarían libres tras asesinar y torturar en Bogotá: estas son las razones

Un grupo de peligrosos integrantes de ‘Los Mesa’, con amplio historial criminal, quedaría en libertad luego de que se adoptaran por parte de la justicia decisiones que dejaron en entredicho uno de los operativos más importantes contra esta estructura que delinque en Bello, Antioquia, y tiene expansión en Bogotá.

Las capturas se produjeron el jueves 29 de enero, luego de que el mismo juzgado avalara 23 órdenes de captura por delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. En el operativo fueron detenidas 20 personas, entre ellas alias ‘Tavo’, señalado cabecilla, así como sicarios y financieros de la organización.

Sin embargo, durante las audiencias concentradas se declararon ilegales cuatro puntos de las órdenes de allanamiento, argumentando falta de motivos fundados y una supuesta invasión grave a la intimidad, pese a que se trataba de una sola orden que cobijaba todos los inmuebles, sustentada en el mismo contexto criminal y probatorio.

Alerta por criminales que quedarían libres tras asesinar y torturar en Bogotá

Entre los inmuebles afectados por la decisión judicial se encuentran aquellos donde fueron capturados alias ‘Tavo’, señalado de coordinar homicidios selectivos y ajustes de cuentas, y alias ‘Nías’, jefe de sicarios de la estructura, quien además se encontraba prófugo desde 2023 y es vinculado a múltiples asesinatos bajo la modalidad de sicariato en la localidad de Suba.

También podría quedar libre alias ‘Panadero’, identificado como uno de los principales expendedores y recaudadores del microtráfico, cuya actividad fue documentada mediante agentes encubiertos, y que operaba en zonas residenciales, parques y entornos cercanos a instituciones educativas.

La Fiscalía cuestionó que, pese a la gravedad de los hechos, el extenso prontuario criminal de los capturados y el impacto histórico de ‘Los Mesa’ en la seguridad ciudadana, se hayan prolongado las audiencias sin resolver la situación jurídica, dejando abierta la posibilidad de que criminales de alta peligrosidad regresen a las calles. La diligencia fue nuevamente suspendida para este 4 de febrero, sin que hasta ahora se haya definido la legalidad de las capturas.