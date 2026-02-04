Las primeras declaraciones de Fabián Bustos, nuevo DT de Millonarios, ¿habló de El Campín?

Fabián Bustos fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Millonarios y, en sus primeras declaraciones, dejó claro que llega con una mirada amplia sobre el club, el plantel y el contexto que rodea al equipo, incluyendo la polémica al rededor del estado de la grama del estadio El Campín.

Inicialmente, el argentino abordó la posibilidad de sumar un refuerzo más, teniendo en cuenta que el club cuenta actualmente con 24 jugadores inscritos y aún dispone de un cupo disponible. El entrenador explicó que la decisión dependerá de si aparece un jugador realmente diferencial; de lo contrario, se mostró conforme con la nómina actual y con los jóvenes que vienen trabajando bien.

Bustos aseguró que conoce bien al equipo, ya que sigue de cerca la liga colombiana y otras competiciones del continente. En ese sentido, destacó la versatilidad del plantel para adaptarse a distintos esquemas tácticos, ya sea con línea de tres o de cuatro defensores. El técnico fue enfático en señalar que no es rígido o "autoritario" en su idea de juego y que el sistema dependerá del momento, del rival y del estado de los futbolistas.



El papel de Falcao en Millonarios

Uno de los puntos destacados de su intervención fue la referencia a Radamel Falcao García. Bustos calificó como un privilegio poder dirigir a un jugador de la talla del tigre, a quien ubicó entre los mejores futbolistas colombianos de las últimas décadas. Además, resaltó la competencia interna en la zona ofensiva, donde Millonarios cuenta con varias alternativas de peso, lo que —según dijo— elevará el nivel del equipo y exigirá al máximo a cada delantero.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios X: @MillosFCoficial

Sobre el estado anímico del grupo, el entrenador reconoció que encontró a un plantel golpeado por la falta de resultados, pero convencido de su capacidad. Señaló que el primer paso es recuperar la confianza, volver a creer y trabajar para que los resultados acompañen el proceso. Por eso, resaltó el acompañamiento de la hinchada, que lo sorprendió gratamente por la masiva asistencia en partidos.



¿Y El Campín?

Uno de los momentos más comentados de la rueda de prensa fue cuando Bustos habló del estado de la cancha de El Campín. El técnico reconoció que le llamó la atención la condición del terreno de juego, aunque evitó entrar en polémicas y aclaró que no es un tema que le corresponda directamente. No obstante, expresó su preocupación por el riesgo de lesiones y manifestó su deseo de que la situación mejore, en beneficio de los jugadores y del espectáculo.



El técnico Bustos tendrá su debut ante Deportivo Cali, dirigido por Alberto Gamero, un técnico con pasado exitoso en Millonarios, el próximo domingo 8 de febrero a las 6:20 de la tarde.