Ataque a submarino en Caribe
Protestas en Bogotá
Regasificadora de Cartagena

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército halló un depósito ilegal con explosivos del Clan del Golfo en Nechí, Antioquia

Ejército halló un depósito ilegal con explosivos del Clan del Golfo en Nechí, Antioquia

Los explosivos fueron puestos bajo custodia del Grupo de Explosivos y Demoliciones que realizó su destrucción controlada en esa misma zona del Bajo Cauca.

Depósito del Clan del Golfo en Antioquia.jpg
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

En una operación desarrollada en el municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, el Ejército Nacional ubicó un depósito ilegal con material explosivo y de comunicaciones, presuntamente perteneciente al Clan del Golfo, subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario.

La acción militar fue realizada por tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada, con apoyo de la Armada de Colombia, en la vereda La Trinidad. En el lugar se hallaron 110 barras de explosivo Indugel, 11 cargas huecas dirigidas, 7 cargas de demolición pentolita, una mina antipersonal, 2 granadas de fragmentación, 100 metros de cordón detonante y 2 radios de comunicación con sus cargadores.

Según el reporte del operativo militar, el material habría sido utilizado por integrantes del Clan del Golfo para realizar acciones violentas, intimidar a la población civil y obstaculizar las operaciones de la Fuerza Pública en la región, una de las más afectadas por la presencia de grupos armados organizados.

Tras el hallazgo, los explosivos fueron puestos bajo custodia del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), que realizó su destrucción controlada con el fin de eliminar cualquier riesgo para los habitantes del sector.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se enmarca en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia militar enfocada en reducir la capacidad armada y financiera de las estructuras ilegales que operan en el Bajo Cauca, una zona estratégica por sus rutas de narcotráfico y minería ilegal.

Por lo pronto, anunciaron que mantienen vigilancia en el área rural de Nechí y en los municipios aledaños, donde continúan las operaciones de control para evitar nuevas acciones del Clan del Golfo y garantizar la seguridad de las comunidades.

