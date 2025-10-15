Notifican retiro del general William Prieto del Ejército: fue a puerta cerrada

En medio de una reunión a puerta cerrada con el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, el brigadier general William Fernando Prieto Ruiz fue notificado oficialmente de su llamado a calificar servicios, paso previo a su retiro de la institución. La decisión, según fuentes, se haría efectiva en las próximas horas.

Prieto Ruiz, oriundo de Bogotá, cuenta con más de 30 años de carrera militar. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova el 13 de enero de 1990 y se graduó como subteniente el 1 de diciembre de 1992. Alcanzó el grado de brigadier general el 1 de diciembre de 2021, consolidando así una trayectoria marcada por mandos estratégicos en distintas unidades.

En marzo de 2025 asumió la comandancia de la Primera División del Ejército Nacional de Colombia, con responsabilidad sobre operaciones estratégicas en el norte del país.

Sin embargo, en estos momentos se adelanta el estudio para determinar los brigadieres generales que ascenderán al grado de mayor general, y según fuentes internas, el general Prieto no habría cumplido con las condiciones para dicho ascenso, razón por la cual fue notificado de su retiro.



Con su salida, se espera una reconfiguración en la comandancia de la Primera División, en medio del proceso de relevos que cada año define los futuros mandos estratégicos del Ejército Nacional. El anuncio oficial se daría en las próximas horas, como parte de los movimientos internos de la institución.