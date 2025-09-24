Rescatan mamá de exalcaldesa de Pore tras operativo del Gaula Militar en Casanare

El Gaula Militar confirmó en las últimas horas el rescate de María Cenobia Tibaduiza, madre de la exalcaldesa de Pore, Cristina Guarnizo, quien había sido secuestrada en la mañana del martes 23 de septiembre en zona rural de ese municipio de Casanare. El operativo se desarrolló en menos de 24 horas y permitió devolver a la mujer sana y salva a su familia.

Los hechos que originaron la operación se presentaron hacia las 5:00 a. m., cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la finca Las Malvinas, ubicada en la vereda Bocas de Pore. Según testigos, los sujetos intimidaron a los presentes y obligaron a doña María a subir a una camioneta Toyota Hilux con rumbo desconocido.

Quinta División del Ejército Nacional Foto: X; @Ejercito_Div5

Durante varias horas no hubo pronunciamiento oficial de la Policía, el Ejército ni la Fiscalía en Casanare, lo que generó preocupación en la región. La rápida reacción del Gaula Militar, que organizó un operativo de búsqueda, logró rescatar a la víctima en medio de labores de inteligencia y presión en la zona.



El secuestro de María Cenobia Tibaduiza revivió un doloroso antecedente para su familia. En julio de 2018, su esposo, Germán Guarnizo, también fue secuestrado en su finca de Pore por hombres que aseguraron pertenecer a la guerrilla de las FARC. En esa ocasión permaneció cinco días secuestrado hasta ser liberado en Fortul, Arauca.

La Gobernación de Casanare rechazó de manera enérgica este nuevo secuestro, señalando que atenta contra la tranquilidad de las familias rurales y vulnera los derechos fundamentales de las víctimas. Además, reiteró el llamado a las autoridades nacionales para reforzar las medidas de seguridad en la región, que ha sido golpeada por hechos de violencia y presencia de grupos armados ilegales.