Aquí es donde vienen a tomar el mejor café de Colombia: Fedecafé abre feria en Bogotá

En Colombia sí se puede tomar el mejor café que produce el país y para eso se creó Cafés de Colombia Expo, una iniciativa que busca promover el consumo de café entre los colombianos promoviendo una experiencia gastronómica con el café colombiano tipo exportación. La feria se produce en un momento en el que Colombia quiere defender su prima de calidad en medio del terremoto que están trayendo los aranceles de Estados Unidos.

"Aquí es donde vienen a tomar el mejor café de Colombia y eso es lo que nos interesa. Mire, el mensaje más fuerte que queremos dejar después de Café de Colombia Expo 2025 es que el café es una bebida saludable, con eso podemos atraer también a más consumidores. Muchas veces antes nos decían que el café no era para los niños o para los jóvenes y la ciencia ha demostrado lo contrario, que el café, y por eso la FDA en Estados Unidos declaró a comienzos de este año que el café es una bebida saludable, eso es un parteaguas para lo que nos permite a nosotros explorar como el café en el consumo. Queremos que vengan y que tomen café 100 % colombiano", dijo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

Café Foto: AFP

Cafés de Colombia Expo se realiza esta semana en Corferias (Bogotá) y contará con exhibiciones de cafés de las distintas regiones del país.

Bahamón ha estado advirtiendo sobre la necesidad de monitorear las importaciones de café hacia Colombia para evitar la triangulación del café. Y es que el arancel de 50 % al café de Brasil puede generar un incentivo perverso para que ese café llegue a nuestro país y sea mezclado con café colombiano antes de ser exportado nuevamente a otros mercados.



De momento, no se ha detectado evidencia de que la triangulación esté ocurriendo todavía, pero ya hay preocupación en el Ministerio de Agricultura. Fedecafé espera que la Dian y el Ministerio de Comercio comiencen a aplicar medidas de seguimiento al mercado.