Refuerzan seguridad en Palogordo tras llegada del ‘Costeño’, detenido en caso Miguel Uribe

La Gobernación de Santander anunció medidas de seguridad tras la decisión de trasladar a Élder José Arteaga, alias ‘Costeño’, a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en Girón. El hombre es señalado de ser el coordinador logístico del atentado contra el precandidato Miguel Uribe y fue capturado el pasado 5 de julio de 2025.

Durante la más reciente sesión de la Mesa Gubernamental de Seguridad, que se reúne semanalmente, se revisaron las medidas adoptadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en coordinación con las autoridades nacionales para mitigar los riesgos que pueda generar la permanencia de Arteaga en el área metropolitana.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que estas determinaciones buscan reforzar los mecanismos de control frente a la peligrosidad del recluso y garantizar la tranquilidad en el territorio.

“Trabajamos de manera articulada para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. Estas decisiones hacen parte de un esfuerzo institucional para mantener la tranquilidad de los santandereanos, con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y demás entidades del Estado”, señaló Hernández Durán.



La Gobernación recordó que en la Mesa Gubernamental de Seguridad confluyen todas las instituciones responsables de la protección ciudadana.

En estos espacios se analizan alertas tempranas, se definen anillos de seguridad y se refuerzan acciones interinstitucionales para salvaguardar el orden público en Santander.