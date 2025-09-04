El municipio colombiano que está entre los destinos más subestimados del mundo, según Time Out

La reconocida revista Time Out publicó recientemente, en su página web, un listado con "los 33 destinos más subestimados del mundo", un ranking en el que, según iniciaron explicando, se encuentran sitios "desde el gemelo olvidado de la Riviera Francesa hasta un lugar donde los pingüinos superan en número a las personas" y en el que, además, destaca entre los 5 primeros lugares un municipio colombiano.



Tres destinos alternativos para visitar en 2026

De hecho, el listado revelado por la popular revista comienza encabezado por un destino Latinoamericano: la Península de Osa, localizada en la costa suroeste del océano Pacífico, en territorio de Costa Rica. De este lugar, Time Out resalta que "quienes eligen emprender el difícil viaje a la Península de Osa, generalmente combinando una pequeña avioneta local, un robusto 4x4 y un paseo en bote por los humedales de la selva, se verán recompensados ​​con una de las mejores ecoaventuras del mundo", más allá de sitios más populares en este país centroamericano, como lo son "la clásica ruta de senderismo de Costa Rica, que va desde San José hasta el Bosque Nuboso de Monteverde, al oeste hasta el pueblo surfero de Tamarindo y al sur hasta el Parque Nacional Manuel Antonio".

Detrás de ese lugar en Costa Rica, completando el podio de los 33 destinos seleccionados por la revistan están la comuna Carry Le Rouet, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul de Francia, y el Paso de Tioga, un paso de montaña en la cordillera de Sierra Nevada de California, calificado como el "secreto mejor guardado" del Parque Nacional de Yosemite, un destino que los viajeros suelen recorrer desde la entrada oeste.



El destino colombiano más "subestimado" para Time Out

Por otra parte, el único destino colombiano que aparece en la publicación se encuentra ubicado en el Eje Cafetero. Se trata del municipio de Filandia, en el Quindío, que sigue en el listado en la cuarta posición y del cual Time Out resalta que entre otras cosas, "ofrece la misma arquitectura colorida (que Salento), mejores vistas del campo y uno de los restaurantes más innovadores de la región, en Helena Adentro".

Mirador de Filandia, Quindío. Foto: Facebook Alcaldía de Filandia, Quindío.

Además, sobre Finlandia, la publicación afirma que "no en vano, Filandia fue nombrada recientemente uno de los Mejores Pueblos Turísticos del mundo por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas".

De hecho, esta localidad del departamento de Quindío, ubicada a menos de una hora de la capital Armenia y solo 30 kilómetros de Pereira, superado en el listado de Time Out a destinos en países como Georgia, Japón, Noruega, Suecia e incluso Brasil, Australia, Canadá y Chile, que tienen sitios ubicados entre el top-20 de la mencionada publicación.

Cabe resaltar, finalmente, que México, con su laguna Bacalar; Puerto Rico, con Cabo Rojo; y Ecuador, con el municipio de Cuenca, también suman presencia latinoamericana en el lista de la revista.