Urco, el héroe de cuatro patas y su guía: compañeros en Ejército que salvan vidas en silencio

El soldado profesional Víctor Andrés Barragán Valderrama, guía canino del Ejército Nacional, llegará a la Décimo Tercera Noche de Honor, en el Parque del Café en Armenia, Quindío, con una historia que resume disciplina, humanidad y un servicio silencioso que ha marcado la diferencia en algunos de los momentos más críticos del país.

Con 18 años de servicio, Barragán se ha convertido en uno de los rostros más representativos de las operaciones de búsqueda y localización de personas vivas y fallecidas. No trabaja solo: lo acompaña Urco, un perro entrenado en el Centro Canino del Ejército, con quien formó equipo hace siete años y desde entonces se han convertido en una pareja inseparable en el campo de rescate.

A lo largo de este tiempo, el binomio ha sido desplegado en emergencias causadas por sismos, deslizamientos y remociones en masa en diferentes regiones del país. Su labor, según Barragán, es crucial para complementar el trabajo de organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, que también cuentan con grupos de búsqueda K9 (caninos). “Llegamos a lugares donde las familias lo necesitan todo, incluso una esperanza. Y muchas veces esa esperanza la brinda un perro entrenado”, explica el soldado.

Urco, un héroe de cuatro patas del Ejército Nacional. Foto: Blu Radio.

El guía reconoce que el trabajo no es solo técnico, sino profundamente emocional. “Yo tengo hijos. Lo más duro es ver abuelos y niños afectados, algunos fallecidos. Eso golpea, pero también reafirma la misión”, cuenta. Pese a las dificultades, asegura que cada operación fortalece su compromiso y reafirma el valor del entrenamiento que ambos reciben para darle una respuesta rápida a quienes esperan noticias de sus seres queridos.



Barragán destaca, además, la importancia histórica de los perros en las labores de rescate tanto en Colombia como en el mundo. Subraya que estos animales necesitan bienestar, respeto y un trato que reconozca su papel como parte esencial de las misiones humanitarias. “Ellos piensan como perros, pero están dispuestos a lo que muchos no: entregar la vida por nosotros”, afirma.

Por esa entrega, por las vidas encontradas y por las historias que han acompañado desde primera línea, Barragán y Urco subirán al escenario de la Noche de Honor, donde su labor será exaltada ante el país. Una ceremonia que busca reconocer a quienes, sin protagonismo, han sido vitales en momentos decisivos para cientos de familias.